Diretta Diamond League Londra 2025 streaming video Rai: orario e risultato live delle gare per il London Athletics Meet (oggi sabato 19 luglio)

DIRETTA DIAMOND LEAGUE LONDRA 2025: FURLANI QUARTO NEL SALTO IN LUNGO

Mattia Furlani si è dovuto accontentare del quarto posto nella gara del salto in lungo maschile nella diretta Diamond League Londra 2025. Non succede spesso di vedere fuori dal podio il nostro giovanissimo talento, già bronzo olimpico a Londra 2024, ma stavolta Mattia Furlani non è andato oltre la misura di 8.05 metri, in una gara disputata con pedana bagnata sotto una pioggia leggera.

La vittoria è andata al giamaicano Wayne Pinnock, che ha ottenuto la misura di 8.20 metri, giusto un centimetro meglio del greco Miltiadis Tentoglou, che infatti ha ottenuto il secondo posto con 8.19 metri. Davanti a Furlani anche l’altro giamaicano Carey McLeod, che ha saltato 8.10 all’ultimo tentativo (quando comunque era già davanti all’azzurro). Adesso aspettiamo soprattutto Nadia Battocletti e Larissa Iapichino nella intensa diretta Diamond League Londra 2025! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIAMOND LEAGUE LONDRA 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta Diamond League Londra 2025 in tv sarà anche in chiaro su Rai Sport, almeno dalle ore 15.00, in aggiunta ai canali di Sky Sport. Vi segnaliamo quindi anche la diretta streaming video tramite i servizi di entrambe le emittenti.

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2025 LONDRA STREAMING VIDEO RAIPLAY

COMINCIANO LE GARE

Stanno per cominciare le gare valide per il diamante nella diretta Diamond League Londra 2025 e, come abbiamo accennato, ci sarà immediatamente il salto in lungo maschile con Mattia Furlani, quindi dovremo stare molto attenti fin da subito. Ne approfittiamo però adesso per ricordare che il meeting britannico della Diamond League è tornato nella capitale Londra solamente dal 2023, come già in precedenza nel 2013 e dal 2015 al 2019, approfittando naturalmente di una struttura del livello dello stadio Olimpico per i Giochi del 2012, dopo essere stato ospitato saltuariamente anche a Glasgow, Gateshead e Birmingham, mentre la sua sede storica fino al 2012 era al Crystal Palace sempre di Londra.

Un meeting molto caro alla russa Yelena Isinbayeva, che proprio a Londra ha firmato ben tre dei suoi numerosi record del Mondo nel salto con l’asta femminile, ma adesso l’attenzione deve essere tutta per le stelle (compresi i nostri italiani) che animeranno la diretta Diamond League Londra 2025! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ANCHE L’ITALIA PROTAGONISTA

Sarà un sabato pomeriggio di lusso oggi, 19 luglio 2025, per l’atletica leggera che infatti ci proporrà la diretta Diamond League Londra 2025, con il circuito dei principali meeting mondiali che fa quindi tappa nella capitale britannica per il London Athletics Meet che ha luogo nello stadio Olimpico dei Giochi 2012, quindi una sede che ispira grandi ricordi.

Siamo tra l’altro all’ultimo evento di quello che potremo considerare il primo tratto della stagione: poi avremo infatti quattro settimane di pausa anche per la Diamond League, che tornerà protagonista nella seconda metà del mese di agosto per “lanciare la volata” ai Mondiali di Tokyo, che saranno in modo un po’ insolito nel mese di settembre.

Le prospettive sono interessanti, ma ancora di più pensando che nella diretta Diamond League Londra 2025 ci saranno anche tre punte di diamante dell’Italia in questo periodo ottimo per la nostra atletica leggera, che ha vinto anche gli Europei a squadre. Il primo nome che spendiamo è quindi quello di Nadia Battocletti, che sarà in gara sui 5000 metri femminili, di cui ha portato il record italiano a 14’33”27.

Sarà poi la pedana del salto in lungo ad attirare il nostro interesse, perché avremo sia Larissa Iapichino nella gara femminile, dopo avere finalmente superato i sette metri con il 7.06 di Palermo, sia Mattia Furlani al maschile. In particolare il grande duello fra il talento azzurro e il greco Miltiadis Tentoglou ha davvero tutte le caratteristiche per essere uno degli eventi clou della diretta Diamond League Londra 2025.

DIRETTA DIAMOND LEAGUE LONDRA 2025: GARE, PROGRAMMA E ORARIO

Allora teniamo presenti soprattutto queste tre gare presentando il programma orario della diretta Diamond League Londra 2025. In particolare, ci emozioneremo fin da subito perché alle ore 13.53 sarà il salto in lungo maschile il primo appuntamento “vero” dopo alcune gare collaterali, quindi Mattia Furlani da seguire immediatamente e più avanti sulla stessa pedana Larissa Iapichino, con il salto in lungo femminile dalle ore 15.47. Sarà in quel momento terminato da poco lo sforzo di Nadia Battocletti, impegnata alle ore 15.27 sui 5000 metri femminili.

Per completare il discorso sugli italiani impegnati nella diretta Diamond League Londra 2025, bisogna in verità ricordare che sul miglio femminile, tipica distanza britannica in programma alle ore 16.13, avremo in gara anche Gaia Sabbatini e Marta Zenoni. Da seguire però naturalmente anche tutte le altre gare, ci permettiamo ancora una citazione perché il meeting inglese avrà anche la gara regina: appuntamento alle ore 16.27 con i 100 metri maschili.