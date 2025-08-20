Diretta Diamond League Losanna 2025 streaming video Rai: orario e risultato live delle gare per lo storico meeting Athletissima (oggi mercoledì 20 agosto)

DIRETTA DIAMOND LEAGUE LOSANNA 2025: COMINCIANO LE GARE!

Sta per cominciare una meravigliosa serata in compagnia della diretta Diamond League Losanna 2025 e l’attenzione sarà subito alta per noi grazie al getto del peso maschile con Leonardo Fabbri e Zane Weir. In questi ultimi minuti a nostra disposizione ci sembra però giusto dire qualcosa sulla storia del meeting elvetico Athletissima. Abbiamo già accennato che la prima edizione fin nel 1977, ai tempi si gareggiava allo Stade Pierre de Coubertin mentre dal 1986 eccoci allo Stade Olympique de la Pontaise, che ha un posto anche nella storia del calcio grazie alle cinque partite ospitate nel corso dei Mondiali 1954.

Adesso però la Pontaise è sinonimo di atletica, grazie al meeting e ad alcuni record del Mondo di enorme valore, come il 9”85 sui 100 metri di Leroy Burrell nel 1994. Nel 2005 Yelena Isinbayeva saltò 4,93 metri nel salto con l’asta femminile e un anno più tardi fu il cinese Liu Xiang a registrare il record del Mondo nei 110 ostacoli in 12”88. Abbiamo parlato abbastanza, adesso la parola va alla diretta Diamond League Losanna 2025! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIAMOND LEAGUE LOSANNA 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta Diamond League Losanna 2025 in tv sarà anche in chiaro su Rai Tre, preziosa ribalta generalista disponibile dalle ore 20.00 in aggiunta ai canali di Sky Sport. Avremo quindi anche la diretta streaming video tramite i servizi di entrambe le emittenti.

DIRETTA DIAMOND LEAGUE LOSANNA 2025: QUATTRO ITALIANI IN GARA

Si avvicinano sempre di più i Mondiali, oltre che la fine del circuito che riunisce tutti i meeting più prestigiosi del mondo: la posta in palio si fa quindi davvero molto alta grazie alla diretta Diamond League Losanna 2025, lo storico meeting Athletissima che si disputa allo Stade Olympique de la Pontaise, un nome leggendario per gli appassionati di atletica leggera.

Parliamo infatti di un meeting che si disputa ormai dal 1977 e che dal 1986 ha luogo in questa sede, tappa fissa della Diamond League fin dalla prima edizione del massimo circuito nel 2010 e quest’anno uno degli ultimi appuntamenti verso i Mondiali di Tokyo. Avremo infatti poi solamente Bruxelles e Zurigo prima di volare in Giappone per la rassegna iridata.

Nella diretta Diamond League Losanna 2025 ci interesseranno in maniera particolare le gare nelle quali saranno presenti i quattro italiani in gara in Svizzera, fin dal via alle ore 19.30 con il getto del peso maschile, subito un pezzo forte per noi grazie alle presenze di Leonardo Fabbri e Zane Weir.

In particolare Leonardo Fabbri è reduce dal secondo posto di settimana scorsa in Polonia con l’ottima misura di 22,10 metri, inoltre il pesista fiorentino in questo momento sarebbe il sesto e ultimo qualificato nella specialità per le Finali. Ci sarà quindi un obiettivo in più per Fabbri e questo evidentemente renderà ancora più succosa per noi la diretta Diamond League Losanna 2025.

DIRETTA DIAMOND LEAGUE LOSANNA 2025: LE GARE DI OGGI E GLI AZZURRI

Sempre parlando in maniera speciale delle gare nelle quali saranno protagonisti gli italiani, ecco che la diretta Diamond League Losanna 2025 alle ore 20.23 ci offrirà i 110 ostacoli, evidentemente al maschile. In questo caso noi seguiremo con attenzione soprattutto il nostro campione europeo Lorenzo Simonelli, che invece a differenza di Fabbri è reduce da un passaggio a vuoto in Polonia e di conseguenza cerca risposte migliori per avvicinarsi con maggiore fiducia al grande obiettivo stagionale dei Mondiali.

Alle ore 20.50 invece prenderà il via la gara del salto in lungo maschile per quanto riguarda la diretta Diamond League Losanna 2025, è facile quindi capire che il quarto e ultimo italiano da seguire questa sera con la massima attenzione sarà il bronzo olimpico e campione mondiale indoor, cioè Mattia Furlani, reduce da una ottima misura di 8,26 agli Assoluti di Caorle e stasera a Losanna atteso da una vera e propria prova generale dei Mondiali, considerato il livello altissimo dei partecipanti al salto in lungo oggi.