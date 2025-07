DIRETTA DIAMOND LEAGUE MONACO 2025: IL MEETING HERCULIS

Dopo la grande gioia del trionfo dell’Italia agli Europei a squadre di atletica per la seconda edizione consecutiva, oggi venerdì 11 luglio l’appuntamento è con la diretta Diamond League Monaco 2025, un nuovo evento di grande prestigio nel circuito che riunisce i meeting più prestigiosi del mondo, compreso appunto il monegasco Herculis.

Saremo quindi stasera allo stadio Louis II, cuore dell’attività sportiva del Principato, nel calcio ma anche grazie a questo affascinante appuntamento di atletica, che nella propria storia ha visto segnare ben sette record del Mondo, dei quali sei negli ultimi dieci anni, a indicare un valore sempre più significativo per l’evento.

La diretta Diamond League Monaco 2025 sarà impreziosita ai nostri occhi anche dalla presenza di alcuni italiani, fra i quali spicca Andy Diaz. È un ritorno certamente molto gradito quello del triplista italo-cubano, che aveva dovuto saltare gli Europei a squadre per un problema fisico fortunatamente non molto grave, tanto che da Monaco ripartirà il suo avvicinamento ai Mondiali.

Parliamo del bronzo olimpico e campione indoor sia agli Europei sia ai Mondiali, che vanta la miglior misura dell’anno proprio grazie all’oro di Nanchino, ma che ha gareggiato all’aperto finora solamente a Rovereto. Oltre a lui potremo seguire Ayomide Folorunso e Giada Carmassi, ma certamente sarà Andy Diaz il faro per l’Italia nella diretta Diamond League Monaco 2025.

Almeno dalle ore 20.00 la diretta Diamond League Monaco 2025 in tv sarà anche in chiaro su Rai Sport, in aggiunta ai canali di Sky Sport per gli abbonati, quindi con diretta streaming video tramite i servizi di entrambe le emittenti.

DIRETTA DIAMOND LEAGUE MONACO 2025: PROGRAMMA E ORARIO DELLE GARE

Niente eventi di contorno per scaldare il clima, la diretta Diamond League Monaco 2025 inizierà alle ore 18.55 subito con un evento valido per il Diamante, cioè il getto del peso femminile, seguito una manciata di minuti dopo dal salto con l’asta maschile. Circa un’ora dopo avremo il via anche al salto in alto maschile, mentre la prima gara in pista sarà alle ore 20.04 quella dei 400 ostacoli femminili, seguiti subito dopo dai 400 piani sempre per le donne, il che evidentemente renderà impossibile ogni progetto di doppietta.

La velocità pura sarà rappresentata dai 100 metri femminili (che chiuderanno l’intera serata alle ore 21.52) e dai 200 maschili, avremo gli 800 per gli uomini e la curiosa distanza dei 1000 metri in campo femminile, mentre le corse di resistenza saranno solamente maschili, con i 3000 siepi e i 5000. In pista ecco pure l’esplosività delle due gare più brevi con gli ostacoli, 100 oppure 110 metri, infine naturalmente il salto triplo maschile, con Andy Diaz in gara nella diretta Diamond League Monaco 2025 dalle ore 20.35.