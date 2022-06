Diretta Diamond League Oslo 2022/ Streaming video tv: presenti Dal Molin e Kaddari!

DIRETTA DIAMOND LEAGUE OSLO 2022: ANCORA GRANDE ATLETICA!

La diretta della Diamond League Oslo 2022 ci farà compagnia giovedì 16 giugno: è la sesta tappa del circuito della Diamond League, la grande atletica torna dunque nella capitale della Norvegia dopo aver assistito al Golden Gala di Roma. L’inizio delle gare è previsto alle ore 17:31, almeno quelle che riguardano il Diamante: qui infatti avremo il via del getto del peso femminile, ma dobbiamo anche riferire che il grosso del programma scatterà alle ore 20:04 con la 400 ostacoli femminile, cui seguiranno a cascata tutti gli altri grandi eventi.

La diretta della Diamond League Oslo 2022, almeno per quanto riguarda gli italiani, sarà ovviamente meno “partecipata” rispetto al Golden Gala: al momento infatti tra gli iscritti ai Bislett Games (che prendono il nome dallo stadio in cui si gareggia) ci sono solo due azzurri, vale a dire Paolo Dal Molin e Dalia Kaddari. Per loro comunque grande attesa, e allora aspettando che la diretta della Diamond League Oslo 2022 prenda il via possiamo fare qualche rapida considerazione circa il programma di questo meeting di atletica e i suoi temi principali, vedremo poi cosa succederà…

DIRETTA DIAMOND LEAGUE OSLO 2022 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LE GARE

La diretta tv della Diamond League Oslo 2022 sarà garantita dalla televisione satellitare: nello specifico l’appuntamento sarà su Sky Sport Uno, canale che trovate al numero 201 del decoder con visione dell’evento ovviamente riservata agli abbonati. In assenza di un televisore i clienti potranno comunque seguire le gare del meeting di atletica anche in diretta streaming video: si potrà infatti attivare l’applicazione Sky Go, senza costi aggiuntivi, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone inserendo i dati del proprio abbonamento.

DIRETTA DIAMOND LEAGUE OSLO 2022: RISULTATI E CONTESTO

Si avvicina il momento della Diamond League Oslo 2022: come già detto, i Bislett Games sono il sesto appuntamento nel circuito annuale del Diamante. Abbiamo avuto in precedenza le tappe di Doha, Birmingham, Eugene (Oregon, dove si disputeranno i Mondiali di atletica) e Rabat, prima di approdare a Roma per un Golden Gala che naturalmente ha visto protagonisti tanti italiani. Oggi invece non avremo al via i grandi nomi: Filippo Tortu non ci sarà, non gareggiando nei 100 metri.

Gara che registra l’assenza anche di Marcell Jacobs, che come sappiamo si è infortunato poco tempo fa al Meeting di Savona e ha anche dovuto saltare la Diamond League di Roma. A Oslo poi non è prevista la gara del salto in alto maschile, perché le competizioni ruotano a seconda della location: dunque anche Gianmarco Tamberi non sarà presente in questa tappa della Diamond League. L’attenzione sarà dunque posta sui 110 ostacoli maschili (ore 21:13) e prima ancora, alle ore 20:44, sui 200 femminili in cui gareggeranno rispettivamente Paolo Dal Molin e Dalia Kaddari. Speriamo che possano regalarci belle soddisfazioni…

