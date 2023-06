Diretta Diamond League Parigi 2023/ Streaming video Rai: al Sébastien Charléty! (venerdì 9 giugno)

DIRETTA DIAMOND LEAGUE PARIGI 2023: TANTI CAMPIONI IMPEGNATI!

La diretta della Diamond League Parigi 2023 ci terrà compagnia venerdì 9 giugno: la prima gara in programma è quella del getto del peso femminile, mentre alle ore 21:00 i 400 ostacoli daranno il via anche agli eventi maschili. C’è tanta carne al fuoco nell’atteso appuntamento del Sébastien Charléty: arriviamo dalla tappa del Golden Gala a Firenze, durante il quale abbiamo assistito per esempio all’ottimo 100 corso da Samuele Ceccarelli, e potrebbe esserci oggi una minima possibilità che all’ultimo gareggi Marcell Jacobs, che però visti i recenti forfait dovrebbe nuovamente alzare bandiera bianca.

La diretta della Diamond League Parigi 2023 è importante anche perché ci avvicina ulteriormente ai Mondiali di Budapest: questo è l’evento più significativo della stagione, naturalmente il grande obiettivo di tutti è l’Olimpiade che sarà disputata proprio nella capitale francese, scenario che aggiunge un pizzico di pepe in più alla serata. Senza indugiare oltre, andiamo dunque a vedere quali siano le gare che ci attendono nel corso della diretta della Diamond League Parigi 2023, come sempre la kermesse vedrà ai nastri di partenza tanti campioni che saranno impegnati innanzitutto nel migliorare i loro primati personali, oltre ovviamente a voler vincere una medaglia che in bacheca fa sempre comodo.

DIRETTA DIAMOND LEAGUE PARIGI 2023 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LE GARE

La diretta tv della Diamond League Parigi 2023 sarà garantita a partire dalle ore 21:00, vale a dire quando inizieranno le gare maschili: l’appuntamento è doppio, innanzitutto sulla televisione di stato con Rai 3 a coprire le ultime due ore dell’evento (qui la diretta streaming video sarà disponibile sul sito di Rai Play, o scaricando la relativa app). Inoltre gli abbonati al satellite potranno seguire le gare della Diamond League Parigi 2023 su Sky Sport Arena (canale 204 del decoder) con la possibilità di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA DIAMOND LEAGUE PARIGI 2023 SU RAIPLAY

DIRETTA DIAMOND LEAGUE PARIGI 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta della Diamond League Parigi 2023, l’abbiamo visto, scatta qualche minuto prima delle ore 19:00 e saranno 15 gli eventi cui assisteremo. Intanto una curiosità: ai 110 ostacoli maschili sono iscritti parecchi atleti, e questo ha spinto gli organizzatori (scelta inusuale per questa kermesse) a organizzare due batterie per qualificare alla finale. Ad ogni modo le donne avranno la parte del leone con getto del peso, salto in alto, lancio del disco, salto con l’asta, 800 e 5000 metri, lancio del giavellotto e poi il grande finale con 400 e 200 metri, certamente le gare più attese.

La Diamond League Parigi 2023 degli uomini si svilupperà invece con i 400 ostacoli ad aprire le danze, poi il salto in lungo, la finale dei 110 metri ostacoli già citata, i 100 metri (senza i grandissimi, ma comunque molto interessante), i 3000 siepi e a, chiudere poco prima delle 23:00, gli 800 metri. Cosa succederà questa sera al Sébastien Charléty lo scopriremo ovviamente in corso d’opera; noi speriamo che come sempre si tratti di un evento interessante e che faccia registrare qualche primato o comunque prestazioni da ricordare, tra poco sarà davvero il momento di passare la parola ai protagonisti.











