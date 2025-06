Diretta Diamond League Parigi 2025 streaming video Rai: orario e risultato live delle gare per il Meeting de Paris di atletica (oggi 20 giugno)

DIRETTA DIAMOND LEAGUE PARIGI 2025: TRE ITALIANI IN GARA

La grande atletica torna protagonista con la diretta Diamond League Parigi 2025: il massimo circuito stagionale di atletica leggera è al giro di boa, perché oggi venerdì 20 giugno il Meeting de Paris sarà l’ottavo appuntamento sui quindici in programma.

Lo scenario sarà quello dello Stadio Sébastien Charléty, dal momento che ormai da diversi anni è stato abbandonato lo Stade de France: il clima è più raccolto e partecipe, quindi la scelta è ormai definitiva. Ci attende una serata come sempre ricchissima, che per l’Italia sarà nobilitata soprattutto da Andy Diaz.

Il cubano naturalizzato italiano è stato bronzo alle Olimpiadi proprio qui a Parigi (anche se a Saint Denis) e poi ha vissuto una straordinaria stagione indoor che pochi mesi fa lo ha visto vincere l’oro sia agli Europei sia ai Mondiali al coperto, quindi le ambizioni sono sempre più alte.

Nella diretta Diamond League Parigi 2025 dovremo seguire poi con la massima attenzione anche la gara di Roberta Bruni, che in questo momento guida la classifica di specialità del salto con l’asta femminile nel circuito del Diamante, una leadership che sarebbe naturalmente prezioso confermare anche dopo il meeting francese.

DIAMOND LEAGUE PARIGI 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Dalle ore 21.00 la diretta Diamond League Parigi 2025 in tv sarà anche in chiaro su Rai Sport, che si aggiungerà ai canali di Sky Sport per gli abbonati, quindi la diretta streaming video sarà garantita da entrambe le emittenti.

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2025 PARIGI IN STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA DIAMOND LEAGUE PARIGI 2025: IL PROGRAMMA DELLE GARE

Il salto triplo maschile per di più aprirà alle ore 19.50 gli appuntamenti principali con la diretta Diamond League Parigi 2025, cioè le gare che valgono appunto per il circuito, dopo alcuni eventi di contorno. Vedremo subito in azione Andy Diaz, ma anche Roberta Bruni, dal momento che alle ore 20.05 il salto con l’asta femminile sarà la seconda gara a prendere il via fra quelle per il diamante. Per l’Italia avremo anche Alessandro Sibilio sui 400 metri ostacoli alle ore 21.04.

Gli ostacoli saranno protagonisti con tre gare su quattro (mancheranno solo i 400 femminili, che si disputeranno solo piani), senza dimenticare i 3000 siepi femminili. La gara più veloce sarà invece quella dei 200 metri femminili, dal momento che non avremo i 100 né per gli uomini né per le donne. In chiusura invece la diretta Diamond League Parigi 2025 esalterà la resistenza: alle ore 22.27 i 5000 metri maschili e alle ore 22.50 i 1500 metri femminili.