DIRETTA DIAMOND LEAGUE RABAT 2023/ Video streaming Rai: Osama Zoghlami protagonista? (28 maggio)

DIRETTA DIAMOND LEAGUE RABAT 2023: IL PROTAGONISTA

Come protagonista nella diretta della Diamond League Rabat 2023 vogliamo indicare Osama Zoghlami, che come detto correrà nei 3000 siepi. Quasi ventinovenne, Zoghlami è di origine tunisina ed è arrivato in Italia quando aveva due anni; anche il fratello gemello Ala è un mezzofondista. Per Osama Zoghlami i risultati hanno iniziato ad arrivare a livello juniores: nel 2015 agli Europei Under 23 di Tallinn ha conquistato il bronzo nei 3000 siepi, due anni prima era stato invece terzo nella competizione a squadre negli Europei di cross, vale a dire una competizione di corsa campestre che viene organizzata dalla federazione europea.

Tuttavia, il grande risultato di Zoghlami è il bronzo europeo timbrato a Monaco, l’anno scorso: sempre nei 3000 siepi ha corso in 8’23’’44 giungendo a meno di due secondi dal vincitore Topi Raitanen, mentre l’argento è stato sempre italiano con Ahmed Abdelwahed. Questa sera Zoghlami, nella diretta della Diamond League Rabat 2023, se la dovrà vedere soprattutto con i kenyani: vedremo se saprà centrare un bel risultato in questa kermesse… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA DIAMOND LEAGUE RABAT 2023 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv della Diamond League 2023 Rabat sarà fornita dalla televisione di stato: l’appuntamento scatta alle ore 20:00 e il canale è sempre Rai Sport, presente al numero 57 del vostro telecomando. Sarà la stessa emittente, in assenza di un televisore, a fornire il servizio di diretta streaming video senza costi aggiuntivi: in questo caso vi dovrete rivolgere al sito di Rai Play oppure installare la relativa app. Ricordiamo poi che sul portale ufficiale dell’evento, cioè rabat.diamondleague.com, potrete visionare il programma delle gare oltre a consultare notizie utili sul meeting di atletica. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA DIAMOND LEAGUE RABAT 2023 SU RAIPLAY

TRE ITALIANI IN GARA!

La Diamond League Rabat 2023 ci terrà compagnia domenica 28 maggio: si tratta del secondo appuntamento stagionale con questo circuito dell’atletica internazionale, definito appunto del Diamante. Dopo la tappa di Doha, siamo pronti a vivere quello nella città del Marocco: si parte alle ore 19:37 italiane, indicativamente, con il getto del peso femminile ricordando però che questa sarà la prima gara specifica nel circuito del Diamante, mentre in precedenza avremo altre competizioni che però saranno riservate ad atleti nazionali o Under 23.

Ancora una volta, nel presentare la diretta della Diamond League Rabat 2023, dobbiamo dire che la stagione di atletica è fortemente condizionata dai Mondiali, e dunque questi appuntamenti serviranno come preparazione al grande evento; in più la tappa di oggi è importante per noi italiani anche se, purtroppo, giovedì sera è arrivata la notizia del forfait di Marcell Jacobs, che era atteso al confronto con Fred Kerley sui 100 metri e invece lo dovrà rimandare. Vedremo intanto cosa succederà nella diretta della Diamond League Rabat 2023…

DIRETTA DIAMOND LEAGUE RABAT 2023: IL PROGRAMMA

Andiamo dunque a leggere quale sia il programma della Diamond League Rabat 2023. Abbiamo citato il forfait di Marcell Jacobs, e va comunque detto che i 100 metri – che sono ovviamente anche la gara regina dell’evento – scatteranno alle ore 21:25. Prima, alle ore 21:02, avremo i 200 metri femminili che sono sempre interessanti, anche se tra le big avremo la sola Shericka Jackson presente, che dunque non si confronterà con le altre giamaicane (ma era già accaduto nel precedente meeting di Doha, anche se si gareggiava sui 100).

In più bisogna riferire che alla Diamond League Rabat 2023 saranno presenti altri due italiani: sicuramente i riflettori saranno per Elena Vallortigara, la cui finale del salto in alto inizierà alle 20:05 e poi potrebbe tenerci compagnia a lungo a seconda di come procederanno le cose. Alle ore 21:46, in quella che sarà l’ultima competizione di questa kermesse marocchina, Osama Zoghlami sarà invece alla partenza dei 3000 siepi, e allora a noi non resta che aspettare perché le gare della Diamond League Rabat 2023 prendano il via…

