DIRETTA DIAMOND LEAGUE SILESIA 2023/ Video streaming tv: emozionante ritorno a Chorzow… (oggi 16 luglio)

DIRETTA DIAMOND LEAGUE SILESIA 2023: LOCATION SPECIALE

Lo abbiamo già detto, lo ripetiamo: nella diretta della Diamond League Silesia 2023 viviamo il ritorno a Chorzow, un luogo decisamente importante per l’atletica mondiale e che lo è diventato, lo scorso 25 giugno, anche e soprattutto per l’Italia. Qui infatti la nostra nazionale ha vinto gli Europei a squadre: un successo storico, che ha comunque confermato la crescita del nostro movimento visto che nell’edizione precedente era arrivato un secondo posto alle spalle della Polonia, sempre a Chorzow. Un mese fa invece l’Italia è salita sul tetto d’Europa, capitanata da Gianmarco Tamberi.

Le vittorie sono state quelle di Samuele Ceccarelli sui 100 metri, Alessandro Sibilio nei 400 metri ostacoli, Tobia Bocchi nel salto triplo, Zane Weir nel getto del peso, Nadia Battocletti nei 5000 metri e Sara Fantini nel lancio del martello. Questi successi, uniti ovviamente a podi e piazzamenti, hanno portato l’Italia a quota 426,5 punti: il margine sulla Polonia è stato di 24 punti, poi in terza posizione si è messa la Germania con 387,5 punti. Aver lasciato alle spalle due colossi dell’atletica europea è motivo di grande soddisfazione; ora vedremo cosa succederà nella diretta della Diamond League Silesia 2023… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA DIAMOND LEAGUE SILESIA 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE GARE

La diretta tv della Diamond League Silesia 2023 sarà garantita dalla televisione di stato, almeno nella sua parte conclusiva: il canale di riferimento è Rai Sport (numero 57 del vostro telecomando) che si collegherà con Chorzow a partire dalle ore 16:00 e fino alle ore 18:00, dunque tecnicamente la conclusione del meeting. Ricordiamo che in assenza di un televisore sarà possibile assistere alle gare anche con il servizio di diretta streaming video: in questo caso basterà visitare il sito di Rai Play o attivare la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA DIAMOND LEAGUE SILESIA 2023 SU RAIPLAY

DIAMOND LEAGUE SILESIA 2023: SI TORNA A CHORZOW!

Quattro italiani protagonisti nella diretta della Diamond League Silesia 2023: le gare sono in programma domenica 16 luglio, e possiamo dire subito che rispetto agli altri meeting del Diamante l’orario di inizio è anticipato. Si parte infatti alle ore 14:00 con il salto in alto femminile, la prima gara valida appunto per il circuito della Diamond League; la conclusione è invece prevista, salvo ovviamente che alcune competizioni proseguano a oltranza, con i 100 metri femminili il cui start è previsto per le ore 17:53.

La diretta della Diamond League Silesia 2023 è importante anche per il luogo in cui si gareggia: siamo infatti a Chorzow, in Polonia – Silesia è un altro modo per definire la Slesia – e proprio qui l’Italia, recentemente, ha vinto uno storico Europeo a squadre. A proposito di azzurri, come detto ci saranno quattro italiani al via nella diretta della Diamond League Silesia 2023; l’atleta di punta è il capitano di quel team, Gianmarco Tamberi, che naturalmente sarà impegnato nel salto in alto andando a caccia dell’ennesima vittoria. Vedremo come andranno le cose…

DIRETTA DIAMOND LEAGUE SILESIA 2023: IL PROGRAMMA

Abbiamo dunque detto che nella diretta della Diamond League Silesia 2023 ci sono quattro italiani in gara: il salto in alto con Gianmarco Tamberi scatterà alle ore 16:08. In precedenza, vale a dire dalle 14:49, vedremo invece Leonardo Fabbri che cercherà di ottenere un bel risultato nel getto del peso; poi alle ore 16:57 ecco i 3000 siepi maschili, e qui a rappresentare la nostra federazione sarà Osama Zoghlami. Per finire con gli azzurri, gli 800 metri femminili: la gara comincia alle ore 17:27 e alla partenza sarà presente la nostra Elena Bellò.

Per il resto, nella diretta della Diamond League Silesia 2023 le gare di punta sono certamente le due dei 100 metri, anche se purtroppo non vedremo all’opera un Marcell Jacobs che ha potuto competere davvero poche volte e che ha deluso le aspettative nella sua ultima uscita; poi, da segnalare i 1500 metri maschili ma anche il salto con l’asta femminile, una gara sempre affascinante. Non ci resta che aspettare che a Chorzow si cominci a gareggiare, nella speranza che i quattro italiani presenti si facciano valere in qualche modo…











