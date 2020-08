Diretta Diamond League Stoccolma 2020/ Streaming video e tv: c’è Davide Re!

Si torna in diretta con la Diamond League 2020, anche oggi, domenica 23 agosto 2020: a stretto giro dopo lo scintillante appuntamento nel Principato, ecco che la grande atletica leggera fa tappa a Stoccolma, quarto appuntamento in un calendario del diamante pesantemente rivisito nel post lockdown, e che pure oggi vedrà in pedana per Bauhaus Galan 2020 protagonisti di primo livello, europei e non solo. E dove pure non mancheranno i nostri azzurri: anzi lo squadrone dell’atletica nazionale ha pure risposto presente in maniera calorosa a questa nuova tappa della Diamond League, impaziente di mettersi in mostra conto avversari di livello in terra svedese. Questo anche perché, nel calendario internazionale di atletica leggera, nel post pandemia sono veramente tanti gli appuntamenti che sono stati cancellati o rinviate: le occasioni dunque per competere ad alti livelli sono poche e non vanno certo sprecate. E in tal senso sicuramente oggi daranno il massimo i nostro beniamini in azzurro, da Davide Re a Elisa Di Lazzaro: e non saranno ovviamente gli unici a voler splendere in pedana oggi a Stoccolma, dove la Diamond League è in diretta oggi pomeriggio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE L’EVENTO DI STOCCOLMA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che oggi la Diamond League di Stoccolma sarà visibile in diretta tv e solo dalle ore 16.00 su Sky Sport: appuntamento dunque su Sky Sport Uno, al canale 201 del telecomando. Sarà dunque garantita anche la diretta streaming video della finestra dedicata all’atletica leggera dalla Svezia, tramite il noto servizio Sky Go.

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2020 STOCCOLMA: PROGRAMMA E PROTAGONISTI

Vediamo dunque subito che cosa ci attenderà oggi per questa diretta della Diamond League di Stoccolma: stando al programma ufficiale infatti non mancheranno gare di prestigio come anche i grandi protagonisti ed è certo che ci attenere un pomeriggio di grandissima atletica. Di fatto, si comincerà per i Bauhaus Galan 2020 già alle ore 15.05, con le prime prove, per uomini e donne del salto con l’asta: di fila ecco che occorreranno le gare del salto in alto e dei 100 e i 400m ostacoli femminili, intervallate dalle gare maschili dei salto in lungo (con gli azzurri Randazzo e Trio) e dei 400m ostacoli (dove farà scintille il campionissimo Warholm). Non prima delle 16,17 poi da programma ufficiale cominceranno le gare in pista come i 100m donne e gli 800m uomini, a cui seguiranno il disco maschile e il salto in lungo femminile, come anche le prove dei 400m e dei 1500m. Alle ore 17.10 assisteremo invece alla prova dei 200 m uomini, con di fila la gara degli 800 femminili: a chiusura del programma altre due prove al maschile ovvero i 400m (com il nostro Davide Re) e i 1500m, che avrà luogo non prima delle 17.50.

