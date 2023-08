Diretta Diamond League Zurigo 2023/ Streaming video Rai 3: cominciano le gare! (oggi giovedì 31 agosto)

DIRETTA DIAMOND LEAGUE ZURIGO 2023: SI COMINCIA!

Finalmente ci siamo: la diretta della Diamond League Zurigo 2023 sta per farci compagnia. Tra le gare più interessanti nella kermesse abbiamo anche quella del lancio del giavellotto maschile: non sarà al via il pakistano Arshad Nadeem che ai Mondiali di Budapest ha vinto la medaglia d’argento, ma come detto ci sarà la medaglia d’oro Neeraj Chopra e con lui anche il bronzo della rassegna iridata, vale a dire il ceco Jakub Vadlejch. Non solo: in pedana a Zurigo rivedremo Julian Weber e Oliver Helander, che sono stati altri due protagonisti della finale andata in scena pochi giorni fa in Ungheria.

Chopra è il campione olimpico in carica, ma l’anno scorso ai Mondiali di Eugene si era dovuto inchinare al grenadino Anderson Peters; aveva lanciato 88,13 e a Budapest si è migliorato di quattro centimetri, tanto gli è bastato per laurearsi campione del mondo per la prima volta. Per quanto riguarda il record del mondo, resta lontanissimo: resiste il primato del ceco Jan Zelezny, che ben 27 anni fa aveva lanciato 98,48. Adesso mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare siano i grandi protagonisti di questa kermesse: ci siamo davvero, la diretta della Diamond League Zurigo 2023 sta finalmente per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA DIAMOND LEAGUE ZURIGO 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE GARE

Sarà doppio l’appuntamento con la diretta tv della Diamond League Zurigo 2023: la televisione di stato si collegherà dalle ore 20:00 e il canale di riferimento sarà in questo caso Rai Tre, ma le gare della kermesse saranno disponibili anche su Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) per gli abbonati alla televisione satellitare. Due anche le opzioni per la diretta streaming video, di conseguenza: il sito o la relativa app di Rai Play oppure, sempre senza costi aggiuntivi, l’applicazione Sky Go per i clienti dell’emittente. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA DIAMOND LEAGUE ZURIGO 2023 SU RAIPLAY

DIAMOND LEAGUE ZURIGO 2023: I PROTAGONISTI

Tra i grandi protagonisti della diretta della Diamond League Zurigo 2023 non possiamo che indicare i due statunitensi: Noah Lyles, che non avevamo ancora nominato, e Sha’Carri Richardson. Sono stati tra i volti più vincenti ai Mondiali di Budapest: Lyles, che abbiamo visto crollare in un pianto liberatorio sul podio, ha timbrato la doppietta 100-200 ma poi ha anche vinto la medaglia d’oro con la 4×100. La Richardson invece si è dovuta arrendere a Shericka Jackson e Gabrielle Thomas nei 200, ma ha battuto le due giamaicane (Jackson e Shelly-Ann Fraser-Pryce) nei 100 e nella staffetta, ricevendo il testimone dalla Thomas, ha tenuto botta al ritorno della Jackson andando a prendersi l’oro.

Se per Lyles l’immagine di riferimento è il pianto a dirotto, per la Richardson è l’urlo sul traguardo della 4×100, subito dopo aver abbozzato un sorriso avendo capito di aver vinto; per lei questa sera niente testa a testa con Shericka Jackson che correrà i 200, mentre per Noah Lyles sarà una nuova sfida a Erriyon Knighton e Letsile Tebogo, rispettivamente argento e bronzo sulla distanza ai Mondiali di Budapest. In pista ci saranno anche Kenneth Bednarek e Andre De Grasse: si annuncia una gara spettacolare nella diretta della Diamond League Zurigo 2023… (agg. di Claudio Franceschini)

DIAMOND LEAGUE ZURIGO 2023: DOPO I MONDIALI!

La grande atletica non si ferma: la diretta della Diamond League Zurigo 2023 ci farà compagnia giovedì 31 agosto, con la prima gara valida per il circuito del Diamante che scatterà alle ore 18:18. Purtroppo, bisogna dire che avremo un solo italiano impegnato questa sera: si tratta di Mattia Furlani nel salto in lungo. Un peccato, perché la diretta della Diamond League Zurigo 2023 arriva a pochi giorni dalla conclusione dei Mondiali e sarebbe stato molto interessante vedere all’opera alcuni degli azzurri che più si sono messi in mostra nel corso della kermesse di Budapest.

Da questo punto di vista tuttavia gli ingredienti sul fuoco non mancano: sono parecchi i protagonisti dei Mondiali che hanno scelto di essere presenti per la tappa della Diamond League nella città svizzera, e dunque li potremo seguire con grande interesse sperando che ovviamente possano nuovamente infiammare la platea e tutti gli appassionati. Aspettando ora la diretta della Diamond League Zurigo 2023, proviamo a fare un breve recap su quelle che sono le principali gare che ci attendono in questa entusiasmante serata di grande atletica.

DIRETTA DIAMOND LEAGUE ZURIGO 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Dunque nella diretta della Diamond League Zurigo 2023 avremo impegnato il nostro Mattia Furlani: nel salto in lungo ai Mondiali l’azzurro si è ben comportato, pur rimanendo fuori dalla finale (non è stato sufficiente il suo 7.85 per andare alla sfida per le medaglie). Anche questa sera Furlani si dovrà confrontare con il campione del mondo, il sorprendente greco Miltiadis Tentoglou; tra le altre gare, quella del lancio del giavellotto maschile presenterà in pedana l’indiano Neeraj Chopra che si è messo al collo la medaglia d’oro iridata a Budapest.

Ad aprire le danze sarà il salto con l’asta maschile, il regno incontrastato di Armand Duplantis che potrebbe anche andare a caccia del record del mondo, come fatto qualche giorno fa. Altri grandi protagonisti, sicuramente Shericka Jackson e Sha’Carri Richardson: questa volta però giamaicana e statunitense competeranno in due gare diverse (rispettivamente 200 e 100 metri piani), dopo l’ultima frazione dell’entusiasmante 4×100 ai Mondiali di atletica. Ora inizia finalmente la grande attesa per la diretta della Diamond League Zurigo 2023…











