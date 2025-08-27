Diretta Diamond League Zurigo 2025 streaming video Rai: orario e risultati delle gare, in pedana per l’Italia Fabbri e Furlani (oggi 27 agosto)

DIRETTA DIAMOND LEAGUE ZURIGO 2025: IL PRIMO GIORNO DELLE FINALI

È il culmine di un lungo cammino durato mesi attraverso i principali meeting della stagione di atletica leggera: la diretta Diamond League Zurigo 2025 comincia oggi, mercoledì 27 agosto, sarà un appuntamento doppio quello con il classico Weltklasse allo stadio Letzigrund di Zurigo, che funge da finale e quindi fra oggi e domani prevederà la disputa di tutte le specialità nelle quali si deve assegnare il Diamante.

Oggi sarà un inizio abbastanza “leggero”, cinque finali di specialità vengono anticipate rispetto al grosso del programma che sarà domani, ma guai a sottovalutare la diretta Diamond League Zurigo 2025, soprattutto in ottica italiana, perché due delle finali più importanti per i nostri colori sono in programma già oggi.

Alle ore 17.05 si comincerà con il getto del peso, sia al maschile sia al femminile. Per noi ovviamente ci saranno al centro dell’attenzione gli uomini grazie a Leonardo Fabbri, vice-campione del Mondo e campione europeo, una delle punte di diamante della nostra atletica, che tra l’altro è in splendida forma come testimoniano i due secondi posti ottenuti tra Chorzow e Losanna nelle ultime due gare.

Fabbri dunque lancerà nella diretta Diamond League Zurigo 2025 la sfida ai migliori rivali al mondo, a cominciare dal tris di statunitensi formato da Joe Kovacs, Payton Otterdahl e Adrian Piperi, ai quali si aggiungono il neozelandese Tom Walsh e il giamaicano Rajindra Campbell, perché ricordiamo che alle finali si qualificano i migliori sei di ciascuna specialità.

DIAMOND LEAGUE ZURIGO 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta Diamond League Zurigo 2025 in tv per questa prima giornata delle finali sarà anche in chiaro su Rai Due dalle ore 17.30, oltre che sui canali di Sky Sport. Avremo quindi anche la diretta streaming video tramite i servizi di entrambe le emittenti.

DIRETTA DIAMOND LEAGUE ZURIGO 2025: FABBRI E FURLANI OGGI PER L’ITALIA

Senza dubbio la diretta Diamond League Zurigo 2025 sarà in ogni specialità anche una sorta di prova generale per gli ormai imminenti Mondiali di Tokyo, ciò vale per Leonardo Fabbri nel getto del peso ma anche per un’altra nostra punta di diamante, il giovanissimo fenomeno del salto in lungo che naturalmente è Mattia Furlani, la cui gara allo stadio Letzigrund oggi avrà inizio alle ore 18.35 e sarà l’ultima del mercoledì di grande atletica leggera. Il bronzo olimpico e campione del Mondo indoor avrà quindi un’altra occasione per mostrare il suo talento.

Mattia Furlani dovrà affrontare nel salto in lungo maschile per la diretta Diamond League Zurigo 2025 una concorrenza naturalmente eccellente. L’australiano Liam Adcock (19), i due giamaicani Wayne Pinnock e Carey McLeod, naturalmente l’immancabile greco Miltiadis Tentoglou e anche il padrone di casa svizzero Simon Ehammer. In palio, oltre alla gloria e tanta fiducia verso i Mondiali, anche il proverbiale diamante e il premio in denaro per colui che si laureerà il migliore di ogni specialità.