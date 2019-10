Diretta Digione Brindisi/ Streaming video tv: la Happy Casa in Champions League

Digione Brindisi si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 30 ottobre, ed è valida per la terza giornata nel gruppo D di basket Champions League 2019-2020. Partita importante per una Happy Casa che cerca di dimenticare in fretta il pesante ko subito a Varese che ha interrotto una serie di quattro vittorie, minando qualche certezza come espresso da Frank Vitucci nel post-gara alla Enerxenia Arena; l’obiettivo dei pugliesi come già detto è quello di superare il girone eliminatorio e, perchè sia così, bisogna entrare nelle prime quattro. Al momento le cose stanno andando per il verso giusto: dopo la sconfitta contro il Neptunas Klaipeda arrivata una fondamentale vittoria interna contro Bonn, una squadra considerata tra le più forti; adesso però si affronta una trasferta da non sottovalutare, perchè Digione è l’unica che nel gruppo D abbia vinto entrambe le sue partite. Vedremo dunque quello che succederà tra poche ore quando si alzerà la palla a due sulla diretta di Digione Brindisi; intanto possiamo analizzare alcuni dei temi principali legati a questa sfida.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Digione Brindisi non sarà garantita dai canali della nostra televisione, ma l’appuntamento per tutti gli appassionati è con la piattaforma Eurosport Player: per accedere alle immagini in diretta streaming video bisogna sottoscrivere un abbonamento con questo portale e poi utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo anche che sul sito www.basketballcl.com sarà possibile consultare gratuitamente le informazioni utili come tabellino play-by-play e statistiche dei giocatori.

DIRETTA DIGIONE BRINDISI: RISULTATI E CONTESTO

Dopo la sconfitta di Varese, che ha preceduto questa Digione Brindisi, della Happy Casa si è detto che la gestione del doppio impegno è ancora da perfezionare: la squadra pugliese è parsa davvero stanca alla Enerxenia Arena e non è mai stata in partita anche al di là del -24 con cui è finita. Le quattro vittorie consecutive avevano comunque esaltato l’ambiente, e Brindisi sicuramente si può iscrivere ai playoff e provare anche a raggiungere la finale; deve però sistemare qualcosa a livello tattico, perchè domenica si è visto in maniera chiara come l’attacco possa perdere colpi se almeno uno dei tenori non recita la sua parte (in questo caso si è trattato di John Brown). La trasferta di Digione sarà un interessante e importante passaggio nella stagione della Happy Casa: non soltanto perchè un successo aumenterebbe le possibilità di superare il girone di Champions League, ma anche perchè potrebbe servire come esperienza per Frank Vitucci che è chiamato al salto di qualità insieme ai suoi ragazzi, e dunque non può lasciare nulla di intentato. Tra poche ore si gioca, e dunque scopriremo come andranno le cose…



