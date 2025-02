Diretta Dinamo Kiev Atalanta, valida per i sedicesimi!

La diretta Dinamo Kiev Atalanta andrà in scena a Side in Turchia, per via dell’impossibilità di giocare in Ucraina, e sarà valida per i sedicesimi di finale, o spareggi, della Youth League, a differenza della competizione dei grandi la partita è da dentro o fuori e vede scontrarsi due squadre che hanno avuto un percorso diverso nella competizione, i padroni di casa sono dovuti passare per la fase di qualificazione per poter arrivare a questa fase della competizione e sono riusciti a vincere 1-4 contro il FC 2 Korriku, gli ospiti invece hanno avuto un ottimo percorso che li ha portati a raccogliere 12 punti in 6 partite classificandosi al settimo posto in classifica.

Diretta Dinamo Kiev Atalanta in streaming video e tv, come seguire la partita

Purtroppo seguire la diretta Dinamo Kiev Atalanta non sarà possibile per nessun appassionato della competizione giovanile, infatti la partita non ha copertura televisiva per questa partita mentre per poche altre l’unica possibilità è connettersi a UEFA TV.

Dinamo Kiev Atalanta, i probabili ventidue protagonisti

Per l’importante partita delle 11.00 la squadra di casa dovrebbe essere schierata dal mister Igor Kostiuk con un 4-3-3 con Surkis in porta, Korobov, Syzoniuk, Zakharchenko e Dykyi in difesa, Salenko, Ishchenko e Osypenko a centrocampo e tridente offensivo formato da Kremchanin e Andreyko sulle fasce e Ponomarenko riferimento offensivo centrale. Gli ospiti invece dovrebbero scendere in campo secondo il 3-5-2 di mister Giovanni Bosi con Zenchi tra i pali, Ramaj, Bilac e Tavanti il trio di difesa, Bonsignori Goggi e Idele sugli esterni, con Riccio, Bonanomi e Steffanoni in mezzo al campo, coppia d’attacco formata da Baldo e Camara.

Pronostico Dinamo Kiev Atalanta, il possibile esito finale

La diretta Dinamo Kiev Atalanta di Youth League è una gara che sulla carta dovrebbe vedere la vittoria senza troppe difficoltà della squadra ospite che ha un organico migliore e più strutturato e che ha avuto un percorso più netto nella competizione che gli ha permesso di giocarsi ora l’accesso agli ottavi. Non da sottovalutare la squadra di casa che nell’ultima partita ha dimostrato di poter trovare gol in modi diversi e soprattutto diverse volte. Un pareggio nei 90 minuti è difficile in quanto entrambe le squadre vorranno vincere e potrebbero lasciare spazi per le ripartenze degli avversari.