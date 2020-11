Diretta Dinamo Kiev Barcellona/ Streaming video: catalani favoriti (Champions League)

DIRETTA DINAMO KIEV BARCELLONA: KOEMAN CERCA IL RISCATTO DOPO IL KO IN LIGA

Dinamo Kiev Barcellona, in diretta dallo stadio Olimpico della capitale ucraina alle ore 21.00 italiane di stasera (le 22.00 locali, onestamente non l’orario ideale a Kiev in questo periodo dell’anno), martedì 24 novembre, si gioca per la quarta giornata del girone G di Champions League 2020-2021, che interessa molto da vicino la Juventus. La diretta di Dinamo Kiev Barcellona vede senza dubbio favoriti gli ospiti catalani, anche se a dire il vero all’andata al Camp Nou era arrivata “solo” una vittoria di misura. Dinamo Kiev dunque non sconfitta in partenza, magari anche grazie al clima: per gli ucraini anche un pareggio sarebbe assai prezioso nella corsa verso il terzo posto, onestamente il massimo obiettivo fattibile. La qualificazione per gli ottavi di finale di Champions League sembra infatti essere già in cassaforte per il Barcellona e potrebbe arrivare già oggi dopo tre vittorie su tre nel girone d’andata, tra le quali spicca ovviamente il successo in casa della Juventus, che mette i catalani in posizione di forza anche per il primato nel girone.

DIRETTA DINAMO KIEV BARCELLONA IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Dinamo Kiev Barcellona sarà disponibile soltanto agli abbonati ai canali sportivi della televisione satellitare Sky, che dunque la potranno seguire attraverso il loro decoder ma anche, qualora non possano mettersi davanti a un televisore, in diretta streaming video e senza costi aggiuntivi, semplicemente attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI DINAMO KIEV BARCELLONA

Le probabili formazioni di Dinamo Kiev Barcellona ci dicono che i padroni di casa si potrebbero schierare con un 4-2-3-1 che dovrebbe vedere tra i pali Neshcheret, protetto dalla difesa a quattro composta da Kedziora, Zabarny, Popov e Karavaev da destra a sinistra; in mediana ci attendiamo la coppia formata da Shepeliev e Andriyevskiy, mentre sulla linea della trequarti dovrebbero agire Verbic, Buyalskyi e Tsygankov in appoggio alla prima punta Supryaga. Per quanto riguarda il Barcellona, considerate alcune assenze come quelle di Ansu Fati, Busquets e Piquè, disegniamo il 4-3-3 con Sergi Roberto, Lenglet, Jordi Alba accentrato e Dest nella difesa a quattro davanti a Ter Stegen; a centrocampo il terzetto formato da De Jong, Pedri e l’ex Juventus Pjanic; infine in attacco il tridente con Dembelè e Griezmann ai fianchi di Messi.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Dinamo Kiev Barcellona in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Catalani nettamente favoriti: il segno 2 è quotato a 1,45, mentre poi si sale a quota 4,75 in caso di pareggio (segno X) e fino a 6,75 volte la posta in palio in caso di successo della Dinamo Kiev, per chi avrà creduto nel segno 1.



