DIRETTA DINAMO KIEV BARCELLONA/ Video streaming tv: sfida affidata a Ovidiu Hategan

DIRETTA DINAMO KIEV BARCELLONA: L’ARBITRO

Per la Champions League, ecco che oggi la diretta di Dinamo Kiev Barcellona sarà affidata all’arbitro rumeno Ovidiu Hategan, che pure sarà in campo a Kiev con gli assistenti Mihail Grigori e Gheorghe, con Petrescu come quarto uomo: aggiungiamo che Di Bello e Mariani siederanno alla postazione Var. Volendo ora conoscere meglio anche il primo direttore di gara, dati alla mano, apprendiamo subito che questo nella stagione corrente ha già diretto 12 incontri, di cui pure due per la Champions League e quindi Atletico madrid-Porto e Benfica-Bayern.

Nel complesso il rumeno ha messo da parte per questo avvio di stagione ben 54 cartellini gialli e due rossi sventolati, come anche 4 penalty concessi. Ampliando la nostra analisi scopriamo che in passato Hategan ha incontrato la Dinamo Kiev già in altre 5 occasioni, di cui pure due occorse nella Champions league 2020-21 tra qualificazione e tabellone finale: 4 i riferimenti tra il rumeno e il Barcellona, di cui pure l’ultimo registrato ai gironi della Champions League 2019-20, quando gli spagnoli pareggiarono col Dortmund. (agg Michela Colombo)

DIRETTA DINAMO KIEV BARCELLONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Dinamo Kiev Barcellona viene trasmessa sui canali della televisione satellitare, in questo caso dunque riservata agli abbonati che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Inoltre, da questa stagione i match della competizione europea sono forniti anche dal broadcaster Infinity Plus, e anche in questo caso sarà necessario sottoscrivere un abbonamento per accedere alle immagini.

DINAMO KIEV BARCELLONA: ULTIMA SPIAGGIA BLAUGRANA

Dinamo Kiev Barcellona, che sarà diretta dall’arbitro rumeno Ovidiu Hategan, si gioca alle ore 21:00 di martedì 2 novembre: siamo allo stadio Olimpico di Kiev per la 4^ giornata nel gruppo E di Champions League 2021-2022. Ultima spiaggia blaugrana, o quasi: la crisi societaria si sta facendo sentire, dopo il ko contro il Rayo Vallecano Ronald Koeman è stato esonerato e, aspettando Xavi, la squadra è stata affidata a Sergi Barjuan- terzino sinistro del Dream Team di Johan Cruyff e allenatore del Barcellona B – che deve sistemare una situazione complessa, ripartendo dalla vittoria dell’andata per avvicinare gli ottavi.

Attenzione però, perché il Barcellona non ha mai vinto in trasferta in questa stagione e in casa la Dinamo Kiev ha già fermato il Benfica; non riuscire a cogliere i 3 punti stasera potrebbe significare dare l’addio agli ottavi di Champions League, e sarebbe un fracasso. Vedremo dunque cosa succederà nella diretta di Dinamo Kiev Barcellona, intanto possiamo analizzare le scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI DINAMO KIEV BARCELLONA

Il 4-2-3-1 di Mircea Lucescu per Dinamo Kiev Barcellona dovrebbe prevedere i soliti noti: in porta va Bushchan, davanti a lui Zabarnyi e Shabanov formano la coppia centrale mentre sugli esterni vedremo Kedziora e Mykolenko (o Oleksandr Karavaev), con una zona mediana nella quale Shaparenko e Sydorchuk formano una cerniera che andrà a supportare la trequarti. Qui ecco De Pena e Tsygankov schierati esterni; in posizione centrale Garmash si gioca la maglia con Buyalskyi, la prima punta potrebbe essere Verbic perché sia Kargbo che Supryaha sono infortunati.

Per ora Sergi sta confermando le scelte del suo predecessore: allo stadio Olimpico di Kiev significherebbe di conseguenza avere Mingueza terzino destro e Dest alto nel tridente offensivo, con Piqué e Eric Garcia davanti a Ter Stegen e Jordi Alba basso a sinistra. In mezzo al campo scalpita Frenkie De Jong, che tornerebbe titolare insieme a Sergio Busquets e a un Gavi già diventato importante per questo Barcellona; con Aguero fuori dai giochi, in attacco Depay potrebbe fare la prima punta lasciando ad Ansu Fati la maglia da esterno sinistro.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Dinamo Kiev Barcellona, e allora andiamo a vedere cosa ci dice il bookmaker circa la partita di Champions League. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 5,00 volte quanto messo sul piatto; l’eventualità del pareggio porta in dote una cifra corrispondente a 3,90 volte la giocata, mentre con il segno 2 per l’affermazione degli ospiti il valore del vostro guadagno ammonterebbe a 1,65 volte l’importo che avrete deciso di investire.

