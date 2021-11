Diretta Dinamo Kiev Bayern/ Streaming video tv: tutto scontato in Champions League?

DIRETTA DINAMO KIEV BAYERN: PARTITA SCONTATA?

Dinamo Kiev Bayern, partita diretta dall’arbitro turco Halil Umut Meler, va in scena alle ore 18:45 di martedì 23 novembre: si gioca allo stadio Olimpico per la 5^ giornata nel gruppo E di Champions League 2021-2022. Missione già compiuta per i bavaresi, che hanno dominato il girone prendendosi qualificazione e primo posto con la doppia vittoria sul Benfica; la squadra di Julian Nagelsmann si è forse eccessivamente rilassata nell’ultimo periodo, tanto da perdere sul campo dell’Augsburg in Bundesliga facendo riavvicinare il Borussia Dortmund in classifica.

Resta comunque un’altra stagione al momento ottima per il Bayern, mentre la Dinamo Kiev spera ancora di prendersi il terzo posto per andare in Europa League: dovrà però sperare che il Benfica perda a Barcellona per poi giocarsi tutto a Lisbona, da questo punto di vista il suo risultato questa sera non cambierà più di tanto le cose. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Dinamo Kiev Bayern; aspettando che si giochi, facciamo una rapida valutazione delle scelte che opereranno i due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA DINAMO KIEV BAYERN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Dinamo Kiev Bayern sarà sui canali della televisione satellitare: l’appuntamento con la partita di Champions League sarà quindi riservato ai soli abbonati (come tutte le sfide tra squadre straniere in questa competizione), che potranno seguire questo match anche tramite il servizio di diretta streaming video. Basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e attivare l’applicazione Sky Go, inserendo i dati del proprio abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI DINAMO KIEV BAYERN

Come sempre Mircea Lucescu utilizza il 4-2-3-1: in Dinamo Kiev Bayern, rispetto all’ultima di campionato, la difesa non cambierà e davanti a Bushchan vedremo quindi Kedziora e Syrota centrali, con Oleksandr Karavaev e Mykolenko sulle corsie esterne. In mezzo al campo invece sono pronti a tornare sia Sydorchuk che Shaparenko, con una linea di trequarti nella quale Garmash insidia la maglia di Buyalskyi – ma possono giocare entrambi, con uno dei due largo – con Tsygankov e Vitinho per gli esterni; poi avremo Shkurin o De Pena come prima punta.

Nel Bayern è squalificato Upamecano, ma soprattutto Nagelsmann potrebbe fare turnover: vanno comunque verso la conferma Neuer e Lewandowski, da valutare invece la difesa con Nianzou a giocarsi il posto (gli altri sarebbero Pavard e Lucas Hernandez), Alphonso Davies tornerà titolare a sinistra con Gnabry a destra, ma occhio a Bouna Sarr. In mezzo può avere un’occasione Marc Roca, oppure Cuisance; uno tra Goretzka e Sabitzer potrebbe essere confermato ma c’è anche Tolisso a chiedere spazio, davanti invece Musiala e uno tra Leroy Sané e Thomas Muller ad agire sulla trequarti.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo consueto pronostico: aspettando la diretta di Dinamo Kiev Bayern vediamo allora quali siano le quote previste dal bookmaker per la partita di Champions League. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa ha un valore corrispondente a 11,00 volte la giocata; il segno X che identifica l’eventualità del pareggio vi farebbe guadagnare una somma pari a 6,00 volte quanto messo sul piatto, infine con il segno 2 per il successo degli ospiti la vincita ammonterebbe a 1,24 volte l’importo investito.

