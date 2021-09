Diretta Dinamo Kiev Benfica/ Streaming video tv: lusitani favoriti?

DIRETTA DINAMO KIEV BENFICA: RISULTATO IN EQUILIBRIO!

Dinamo Kiev Benfica, in diretta dallo stadio Olimpico della capitale ucraina, si gioca alle ore 21.00 italiane (le 22.00 locali) di questa sera, martedì 14 settembre, per la prima giornata del girone E della nuova Champions League 2021-2022. La diretta di Dinamo Kiev Benfica metterà di fronte le due formazioni che sono sulla carta la terza e la quarta forza di un girone che comprende anche Barcellona e Bayern Monaco, di conseguenza sarebbe fondamentale cominciare con una vittoria per tenere vivo il sogno della qualificazione.

Questo vale a maggior ragione per la Dinamo Kiev di Mircea Lucescu, che gioca in casa e mette sul piatto il ritorno da campione d’Ucraina dopo anni di dominio dello Shakhtar, ma d’altro canto pure il Benfica deve fare il pieno se vuole provare a rovesciare le gerarchie del girone, magari facendo la corsa su un Barcellona che come noto ha diversi problemi. Morale della favola, la vittoria è un obiettivo fondamentale stasera: chi ci riuscirà in Dinamo Kiev Benfica?

DIRETTA DINAMO KIEV BENFICA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Dinamo Kiev Benfica sarà disponibile sui canali della piattaforma satellitare Sky Sport. Di conseguenza, la diretta streaming video sarà disponibile per tutti gli abbonati Sky attraverso l’applicazione Sky Go, ma il match sarà visibile su abbonamento anche tramite Mediaset Infinity.

PROBABILI FORMAZIONI DINAMO KIEV BENFICA

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni di Dinamo Kiev Benfica. Mircea Lucescu dovrebbe schierare i padroni di casa secondo un modulo 4-2-3-1 con Boyko in porta; difesa a quattro formata da Kedziora, Zabarnyi, Shabanov e Mykolenko; in mediana la coppia formata da Sydorchuk e Shaparenko; infine l’attacco, con Tsygankov, Buylaskyi e De Pena sulla linea dei trequartisti alle spalle del centravanti Shkurin.

Per il Benfica di Jorge Jesus invece si può pensare a un modulo 3-4-3: tra i pali ecco Vlachodimos e davanti a lui la retroguardia a tre formata da Verissimo, Otamendi e Vertonghen; a centrocampo ipotizziamo da destra a sinistra Almeida, Joao Mario, Weigl e Grimaldo; infine il tridente offensivo dovrebbe vedere titolari Pizzi, Seferovic e Rafa Silva.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Dinamo Kiev Benfica in base alle quote offerte dall’agenzia Snai sulla partita. Gli ospiti lusitani partono leggermente favoriti: il segno 2 infatti è quotato a 2,20, mentre poi si sale a quota 3,35, che sarà curiosamente lo stesso sia per quanto riguarda il segno 1 sia per il segno X, cioè vittoria della Dinamo o pareggio.

