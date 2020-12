Diretta/ Dinamo Kiev Ferencvaros (Champions League) streaming video tv: è spareggio

DIRETTA DINAMO KIEV FERENCVAROS: A LUCESCU BASTA UN PAREGGIO

Dinamo Kiev Ferencvaros, in diretta dall’Olimpiyskiy Stadium di Kiev, in programma martedì 8 dicembre 2020 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per la sesta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2020/21. Sarà un vero e proprio spareggio per la qualificazione in Europa League: entrambe le squadre hanno infatti raccolto un solo punto nella loro campagna europea, frutto del 2-2 nello scontro diretto d’andata a Budapest, perdendo le altre 4 sfide giocare contro Barcellona e Juventus. Un pareggio fino al 2-2 qualificherebbe gli uomini di Lucescu (che hanno una miglior differenza reti generale, -10 contro il -11 degli avversari) mentre i magiari dovranno vincere oppure pareggiare dal 3-3 in su. Vincendo sul campo del Mariupol nel campionato ucraino la Dinamo Kiev si è mantenuta in testa a +3 sullo Shakhtar Donetsk: in Ungheria il Ferencvaros ha invece lanciato la fuga in testa alla classifica, riuscendo proprio nell’ultimo weekend ad aumentare da 6 a 9 i punti di vantaggio in classifica sulla più immediata inseguitrice, il MOL Fehervar.

DIRETTA DINAMO KIEV FERENCVAROS IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI CHAMPIONS

La diretta tv di Dinamo Kiev Ferencvaros sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Champions League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI DINAMO KIEV FERENCVAROS

Le probabili formazioni di Dinamo Kiev Ferencvaros, sfida che andrà in scena presso l’Olimpiyskiy Stadium di Kiev. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Mircea Lucescu con un 4-5-1: Bushchan; Kędziora, Popov, Zabarnyi, Mykolenko; Sydorchuk, Shaparenko, Tsygankov, Shepeliev, Rodrigues; Verbič. Gli ospiti guidati in panchina da Serhij Rebrov schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 5-4-1 come modulo di partenza: Dibusz; Botka, Blažič, Frimpong, Dvali, Heister; Kharatin, Somália, Zubkov, Uzuni; Nguen.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le quote fissare le le scommesse sul match di UEFA Champions League tra Dinamo Kiev e Ferencvaros queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 1.80, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.70 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 4.25.



