Diretta Dinamo Kiev Juventus/ Streaming video tv: prima di Pirlo in Champions League

DIRETTA DINAMO KIEV JUVENTUS: SFIDA GIÀ DECISIVA PER PIRLO

Dinamo Kiev Juventus, che verrà diretta dall’arbitro rumeno Ovidiu Hategan, inaugura la Champions League 2020-2021 per i bianconeri: allo stadio Olimpico di Kiev si gioca alle ore 18:55 (italiane) di martedì 20 ottobre, per la prima giornata del gruppo G. La Vecchia Signora non decolla: anche a Crotone è arrivato un pareggio sofferto, al netto delle decisioni arbitrali il progetto di Andrea Pirlo deve ancora dipanarsi totalmente e lo stesso allenatore bresciano non ha ancora trovato la quadratura del cerchio, anche se per il momento sembra chiaro il principio della difesa a tre. Bisognerà fare attenzione alla trasferta in terra ucraina, perché la Dinamo Kiev – pur non avendo gli stessi valori dei bianconeri – resta una squadra capace di fare risultato, e partire con una sconfitta o un pareggio rischierebbe di complicare il cammino di un gruppo che peraltro in Champions League ha parecchia voglia di riscatto. Ora andiamo a vedere come potrebbero andare le cose nella diretta di Dinamo Kiev Juventus: aspettando che la partita prenda il via valutiamo le possibili mosse da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA DINAMO KIEV JUVENTUS IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Dinamo Kiev Juventus viene trasmessa sui canali della televisione satellitare: nello specifico siamo su Sky Sport Uno, che tutti gli abbonati troveranno al numero 201 del loro decoder. In assenza di un televisore sarà possibile assistere a questa partita di Champions League con il consueto servizio di diretta streaming video, attivabile senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go che si può installare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI DINAMO KIEV JUVENTUS

Mircea Lucescu è una vecchia conoscenza del calcio italiano: in Dinamo Kiev Juventus il suo 4-3-3 dovrebbe minimamente cambiare rispetto alla vittoria di campionato andata in scena sabato. Kedziora punta una maglia in difesa: può scalare a sinistra Karavaev, oppure andare in panchina con la conferma di Mykolenko. In mezzo alla difesa dovremmo rivedere Zabarnyi e Popov con Bushchan a difendere la porta, in mezzo al campo capitan Sydorchuk resta in cabina di regia mentre Shaparenko e Buyalskyi agiranno in qualità di mezzali. Nel tridente offensivo Garmash e Gerson Rodrigues possono essere titolari: il primo a sinistra e il secondo da prima punta, conferma invece per Tsygankov come esterno destro.

Pirlo ha parecchi dubbi: difesa a tre abbiamo detto, con Chiellini che torna titolare – come Szczesny – affiancando Danilo e Bonucci, poi ci sarà sicuramente Federico Chiesa che sarà squalificato in campionato. Il modulo potrebbe nuovamente essere il 3-4-2-1: in questo senso è possibile la conferma di Frabotta a sinistra, in alternativa Cuadrado invertendo la corsia con l’ex Fiorentina mentre in mezzo i ballottaggi ci sono, Ramsey spera di farcela ma Rabiot resta favorito con uno tra Bentancur e Arthur Melo. Da definire il partner di Kulusevski per supportare Morata: lo stesso gallese in caso di recupero, altrimenti difficile che sia ancora Portanova e allora è più semplice passare al 3-5-2, ricordando che Cristiano Ronaldo e McKennie sono out per il Coronavirus. Dybala stringe i denti, ma non è ancora al top.

QUOTE E PRONOSTICO

Il pronostico su Dinamo Kiev Juventus è stato fissato anche dall’agenzia Snai, secondo la quale sono i bianconeri ad essere favoriti: il segno 2 per la loro vittoria vi permetterebbe infatti di guadagnare una somma corrispondente a 1,83 volte la puntata, mentre il segno 1 per l’affermazione interna degli ucraini porta in dote un guadagno che ammonta a 4,50 volte la giocata. Il segno X, che regola l’eventualità del pareggio, porta in dote una vincita pari a 3,45 volte quanto messo sul piatto.



