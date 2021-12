DIRETTA DINAMO MOSCA NOVARA/ Video streaming tv: le parole di Cristina Chirichella

DIRETTA DINAMO MOSCA NOVARA: PARLA CHIRICHELLA

Siamo a circa due ore dalla diretta di Dinamo Mosca Novara, bella sfida al vertice per il girone C della Champions League e incontro a cui pure l’Agil Volley non approda a cuor leggero. La squadra di Stefano Lavarini infatti pur leader del gruppo, sono oggi in campo in seguito al pesante KO subito solo pochi giorni fa nel campionato nazionale contro Scandicci: una sconfitta che pesa nello spogliatoio delle piemontesi, come ha ricordato solo pochi giorni fa anche Cristina Chirichella.

L’azzurra ha infatti affermato ai canali ufficiali della società: “Scandicci ha disputato un’ottima partita, meritando la vittoria, ma da parte nostra c’è grande rammarico per non essere riuscite a mettere in campo, se non a sprazzi, quelli che sono il nostro valore e il nostro gioco. E’ arrivata una brutta sconfitta, ora sta a noi cercare di trarne qualcosa di buono, facendo tesoro di quanto successo per ripartire al meglio, già giovedì: la trasferta di Mosca sarà durissima ma faremo di tutto per raggiungere il nostro obiettivo, riprendendo subito a lavorare sodo”.

DIRETTA DINAMO MOSCA NOVARA IN TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE LA SFIDA DI CHAMPIONS LEAGUE

Segnaliamo agli appassionati che per questa edizione 2021-22 la Champions League di volley femminile sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma a pagamento Discovery+, che ne ha acquistato i diritti. Oggi dunque la sfida Dinamo Mosca Novara sarà visibile non già in diretta tv ma solo in diretta streaming video, sulla già citata piattaforma digitale, a cui sarà necessario sottoscrivere un abbonamento.

DINAMO MOSCA NOVARA: BIG MATCH PER IL GIRONE C

Dinamo Mosca Novara, diretta dagli arbitri Goren e Simic, è la partita di volley femminile in programma oggi, giovedi 23 dicembre 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 17.00 italiane (ma ricordiamo che saranno le ore 19.00 locali). Siamo di nuovo nel vivo della fase a gironi della Champions League di volley femminile e sfida che ci si para davanti per la terza giornata è certo la diretta tra Dinamo Mosca e Novara, attesissimo incontro per il girone C.

Dopo dunque le gran scintille al debutto, l’Agil volley di Mister Lavarini è chiamata oggi a confermarsi leader unica del gruppo e dunque a superare anche le rivali moscovite, ottime indiziate alla qualificazione al tabellone finale della massima competizione sul continente per i club. Come le azzurre infatti anche le ragazze di coach Bulatovic si sono comportate ottimamente a livello continentale e sperano oggi di conquistare anche la posizione di leadership, prima di dare il via al turno di ritorno. Ci attende dunque una sfida speciale: chissà che accadrà per la diretta Dinamo Mosca Novara!.

DIRETTA DINAMO MOSCA NOVARA: IL CONTESTO

Pur impazienti di dare la parola al campo per la diretta tra Dinamo Mosca e Novara , ci pare necessario dare un miglior contesto all’incontro della Champions league di volley femminile che pure ci farà compagnia questo pomeriggio. Come abbiamo accennato prima, per la Igor fin qui è stato cammino impeccabile in Coppa: superato al debutto il Thy con un chiarissimo 3-0, la squadra di Lavarini pure non ha messo il piede in fallo neppure al secondo turno, quando ha affrontato il VK Liberec. Con merito dunque le azzurre sono ora leader assolute del girone C con ben 6 punti e un tabellino pulito di 6-0.

Nonostante tale stato di forma, non possiamo dire che oggi sarà tutto facile per l’Agil volley, visto che pure sarà ospite del Dinamo Mosca, primo rivale per la promozione diretta alla prossima fase della Champions league. Dopo tutto anche le russe fin qui sono apparse quasi impeccabili e davanti al pubblico di casa potrebbero davvero fare male. Ricordiamo infatti che pure la squadra di coach Bulatovic non ha sbagliato al debutto contro il VK Liberec, battuto per 3-0 e pure ha superato al secondo turno anche il THY, benchè pure qui le russe abbiano vinto solo al tie break. Ecco perché al momento le moscovite sono solo al secondo gradino della classifica e con 5 punti: un distacco comunque minimo che davvero non lascia tranquille le piemontesi. Sarà oggi sfida speciale.



