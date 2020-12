Diretta Dinamo Tbilisi Brescia/ Streaming video tv: riparte la Champions League!

DIRETTA DINAMO TBILISI BRESCIA: ESORDIO PER I LOMBARDI

Dinamo Tbilisi Brescia si gioca in diretta da Budapest: siamo nella prima giornata del gruppo B del turno preliminare nella Champions League 2020-2021 di pallanuoto. Si torna in vasca ad un mese dalle qualificazioni: c’era grande incertezza sulla ripresa del principale torneo continentale ma gli organizzatori hanno creato due bolle, ormai una pratica comune che riguarda tutti gli sport, in modo da evitare al massimo gli spostamenti e i viaggi da una nazione all’altra. Il gruppo B prende il via oggi: Brescia, oltre che con i georgiani, se la dovrà vedere con altre cinque formazioni tra cui i padroni di casa del Telekom. Si qualificano le prime quattro, dunque ci sono tutte le premesse per portare a casa la Final Eight che verrà poi disputata ad Hannover; la strada però sarà particolarmente lunga, perché dopo questa quattro giorni bisognerà aspettare marzo per le prossime sfide. Intanto gustiamoci questa diretta di Dinamo Tbilisi Brescia, aspettando la quale possiamo provare a tracciare i temi principali.

DIRETTA DINAMO TBILISI BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Dinamo Tbilisi Brescia sarà su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, rispettivamente ai canali 201 e 2024 del decoder di Sky: sarà la televisione satellitare a trasmettere le partite delle squadre italiane in questa fase della Champions League di pallanuoto. Qui avremo la telecronaca di Dario Massara con il commento tecnico di Alessandro Campagna; in assenza di un televisore sarà possibile seguire il match anche con il servizio di diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go – che non richiede costi aggiuntivi – su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA DINAMO TBILISI BRESCIA: RISULTATI E CONTESTO

Dinamo Tbilisi Brescia si gioca ad un mese di distanza dal girone di qualificazione che i lombardi hanno dovuto affrontare: georgiani già qualificati al preliminare, non così la AN che invece ha disputato tre partite. Le ha vinte tutte, dominando gli avversari che erano i greci del Vouliagmeni, i rumeni dell’Oradea e i turchi dell’Enka Istanbul; aspettavamo questo risultato che è prontamente arrivato, ora per la squadra di Alessandro Bovo si alza la posta. Ricordiamo, come accennavamo in sede di presentazione, che queste partite di dicembre saranno soltanto le prime nel turno preliminare della Champions League: in seguito si giocherà ancora a marzo e aprile, e bisognerà dunque aspettare quattro mesi per scoprire quali saranno le otto squadre che voleranno in Germania per disputare la Final Eight. Sulla carta Brescia non dovrebbe mancare l’obiettivo, e dunque potremmo qualificare ben tre squadre all’atto conclusivo del torneo di pallanuoto: intanto sarà interessante valutare come andrà questo esordio per i lombardi, tante partite ravvicinate chiaramente potrebbero portare risultati a sorpresa…

© RIPRODUZIONE RISERVATA