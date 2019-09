Diretta Dinamo Zagabria Atalanta Primavera/ Streaming video: debutto in Youth League

Dinamo Zagabria Atalanta Primavera va in scena alle ore 15:00 di mercoledì 18 settembre, presso l’Hitrec-Kacijan: la grande serata della prima squadra orobica viene idealmente aperta dal primo impegno nella Youth League 2019-2020 della sua Under 19, che allo stesso modo fa il suo esordio in questa manifestazione internazionale. Diciamo subito che, se anche Gian Piero Gasperini non avesse centrato il terzo posto nell’ultima Serie A, questa squadra nerazzurra avrebbe comunque onorato la competizione: avendo vinto lo scudetto lo scorso giugno avrebbe infatti preso parte alla Domestic Champions Cup, e superando i primi due turni avrebbe potuto accedere al playoff contro una delle seconde dei gironi di Youth League. Invece l’Atalanta Primavera arriva al torneo dalla porta principale, e le sue avversarie sono quelle che la prima squadra affronterà nel girone C: a livello giovanile forse le speranze non sono le stesse ma si può provare a superare il turno, mettendo al tempo stesso un po’ di esperienza nelle gambe e nel curriculum dei giocatori. A tale proposito, vediamo in che modo Massimo Brambilla intende disporre la sua squadra sul terreno di gioco, valutando la sua probabile formazione nell’attesa di Dinamo Zagabria Atalanta Primavera.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La visione di Dinamo Zagabria Atalanta Primavera non sarà trasmessa, perchè non è questa una delle partite di Youth League che per questo turno saranno coperte dai canali Mediaset; dunque non avrete a disposizione nemmeno uno streaming video per assistere alla sfida, ma in ogni caso potrete avere informazioni utili sul sito ufficiale www.uefa.com (alla sezione appositamente dedicata al torneo giovanile) così come sugli account che la società orobica mette a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI DINAMO ZAGABRIA ATALANTA PRIMAVERA

Brambilla, reduce dal successo sul campo della Sampdoria, potrebbe confermare in larga parte la squadra di sabato: nel suo 4-3-3 dunque dovremmo vedere una difesa con Okoli e Guth schierati a protezione del portiere Ndiaye, mentre sulle corsie laterali possono agire ancora una volta Ghislandi e Ruggeri che sono insidiati da Bergonzi e Brogni, rispettivamente. A centrocampo un possibile cambio potrebbe riguardare una delle due mezzali, ma sia Cortinovis che Gyabuaa sono elementi validissimi; ad ogni modo per naturale turnover uno dei due potrebbe lasciare spazio a Da Riva, con la conferma di Panada come regista della manovra: nel tridente offensivo cercano spazio Cambiaghi e Ngock Italen, eventualmente schierabili dal loro allenatore sugli esterni (in luogo di Amad Traoré ed Ebrima Colley), Piccoli invece dovrebbe avere la maglia da prima punta.



