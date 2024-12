DIRETTA DINAMO ZAGABRIA CELTIC, SCONTRO DIRETTO PER I PLAYOFF

La sesta giornata della fase campionato di Champions League si apre in Croazia con la diretta Dinamo Zagabria Celtic in campo alle 18,45 di martedì 10 dicembre 2024. La sfida è tra due squadre divise da un solo punto e con la volontà di migliorare la loro classifica. La Dinamo Zagabria arriva da un netto 0 a 3 subito in casa contro il Borussia Dortmund e vuole sfruttare le mura amiche per riscattarsi. Meglio il Celtic che ha pareggiato l’ultima partita in casa contro il Bruges ma ha perso solo una delle cinque partite giocate.

DIRETTA DINAMO ZAGABRIA CELTIC, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire Dinamo Zagabria Celtic dovrete collegarvi ai canali di Sky o alle piattaforme di streaming di NOW TV e Sky GO. Potrete anche seguire questo match attraverso la nostra diretta testuale che vi racconterà le migliori azioni.

DINAMO ZAGABRIA CELTIC, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo anche all’analisi delle probabili formazioni in vista di questa interessante sfida. La Dinamo Zagabria scenderà in campo con Zagorac tra i pali difeso da una linea a quattro con Ristovski, Torrente, Theophile-Catherine e Pierre-Gabriel. Bernauer sarà il mediano a reggere un centrocampo a cinque con Pjaca, Kacavenda, Baturina e Hoxha a sostegno di Petkovic unica punta. Solito 4-3-3 per il Celtic di Rodgers che si affida all’esperienza di Schmeichel in porta con Johnson, Carter-Vickers, Trusty e Valle a completare la difesa. Hatate, McGregor e Paulo Bernardo formano il centrocampo a sostegno del tridente veloce e agile con Kuhn, Furuhashi e Maeda.

DINAMO ZAGABRIA CELTIC, LE QUOTE

Vediamo insieme anche quali sono le quote proposte da Bet365 per la diretta Dinamo Zagabria Celtic. I favoriti sono gli scozzesi che vedono il loro 2 a 2,25 contro l’1 per i croati a 3,10 e il pareggio X a 3,50.