Diretta Dinamo Zagabria Chelsea/ Streaming video tv: esordio Blues (Champions League)

DIRETTA DINAMO ZAGABRIA CHELSEA: POSSIBILI SORPRESE?

Dinamo Zagabria Chelsea viene diretta dall’arbitro rumeno Istvan Kovacs: alle ore 18:45 di martedì 6 settembre si gioca presso il Maksimir per la prima giornata nel gruppo E di Champions League 2022-2023. Un match che chiaramente pende dalla parte dei Blues, ma attenzione: in Premier League la squadra di Thomas Tuchel è già andata incontro a due sconfitte esterne, una delle quali anche netta (0-3) contro il Leeds, e c’è la sensazione che il Chelsea campione d’Europa nel 2021 abbia effettivamente perso un po’ della sua competitività in termini assoluti, come del resto lo stesso Tuchel aveva sottolineato in maniera più o meno velata.

Per quanto riguarda la Dinamo Zagabria, ancora una volta i croati sono riusciti ad arrivare ai gironi: in epoca recente non hanno mai particolarmente brillato, ma quando avevano incrociato l’Atalanta erano riusciti a disputare una prima fase interessante ed è quello che sperano di ripetere, anche se verosimilmente l’obiettivo sarà quello di andare a giocare l’Europa League a febbraio. Adesso, mentre aspettiamo che la diretta di Dinamo Zagabria Chelsea prenda il via, possiamo fare una rapida valutazione su quelle che saranno le scelte operate dai due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni.

DIRETTA DINAMO ZAGABRIA CHELSEA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Dinamo Zagabria Chelsea sarà trasmessa dalla televisione satellitare: gli abbonati Sky dunque potranno avvalersi del loro decoder per assistere alla partita di Champions League (e questo sarà valido per gli altri match forniti dall’emittente), ovviamente con la possibilità di seguirne le immagini in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. Per la partita in questione poi ci sarà l’alternativa di Infinity Plus: anche in questo caso avremo una visione in mobilità e riservata a tutti i clienti della piattaforma.

PROBABILI FORMAZIONI DINAMO ZAGABRIA CHELSEA

Ante Cacic schiera i suoi, per la diretta Dinamo Zagabria Chelsea, con un 4-1-4-1 nel quale Misic rappresenta il perno davanti alla difesa con Bruno Petkovic e Drmic a giocarsi il posto da centravanti; Sutalo e Lauritsen giocano al centro del reparto arretrato a protezione di Livakovic, poi avremo Ristovski e Bockaj come terzini di spinta che però saranno anche “bloccati”, perché davanti a loro agiranno i laterali Spikic e Orsic che partono dalla trequarti, accompagnando altri due giocatori che saranno invece dentro al campo, e dovrebbero essere Baturina e Ivanusec.

Tuchel sceglie il 3-4-2-1 con finto numero nove: in questa stagione il ruolo tocca a Sterling, dunque alle sue spalle dovrebbero operare Mount e Havertz (o Ziyech) che sono partiti dalla panchina contro il West Ham. A centrocampo naturalmente torna titolare Jorginho; in assenza di Kanté dovrebbe essere ancora Kovacic a giocare al fianco dell’azzurro, sulle corsie invece abbiamo i ballottaggi Azpilicueta-Reece James e Chilwell-Cucurella. In difesa si giocano il posto Wesley Fofana e Chalobah; verso la conferma ovviamente Koulibaly e Thiago Silva, con Edouard Mendy tra i pali.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a dare uno sguardo a quello che l’agenzia Snai ha previsto, in termini di quote, per un pronostico sulla diretta Dinamo Zagabria Chelsea. La squadra favorita per la partita del girone di Champions League è quella ospite: la vittoria esterna del Chelsea, regolata dal segno 2, vi permetterebbe di guadagnare una cifra equivalente a 1,45 volte quanto investito con questo bookmaker, contro il valore di 6,75 che è posto sul segno 1, identificativo del successo casalingo della Dinamo Zagabria. Il pareggio, ipotesi regolata dal segno X, porta in dote invece una vincita che ammonta a 4,50 volte quanto avrete deciso di mettere sul tavolo.

