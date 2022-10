Diretta Dinamo Zagabria Milan Primavera/ Streaming video tv: big-match, Youth League

DIRETTA DINAMO ZAGABRIA MILAN PRIMAVERA: ROSSONERI IN TESTA!

Dinamo Zagabria Milan Primavera, diretta dall’arbitro belga Nathan Verboomen per la quinta giornata del girone E della Youth League 2022-2023, si giocherà con fischio d’inizio alle ore 14.00 di oggi pomeriggio, martedì 25 ottobre 2022, presso lo Stadion Zagreb naturalmente della capitale croata Zagabria. Sicuramente sarà molto interessante la diretta di Dinamo Zagabria Milan Primavera, anche perché i giovani rossoneri si presentano in Croazia forti del primo posto in classifica con 8 punti e hanno quindi la possibilità di conquistare matematicamente la qualificazione per il turno successivo della Youth League già con una giornata d’anticipo.

Inoltre dobbiamo ricordare che all’andata il Milan Primavera riuscì a vincere per 3-0 contro i pari età della Dinamo Zagabria, che però possono mettere sul piatto il fatto di essere secondi in classifica con 6 punti avendo battuto in casa entrambe le altre componenti del girone, Chelsea e Salisburgo. Di conseguenza la trasferta in Croazia non sarà per nulla semplice, però il Milan Primavera Hale qualità necessarie per provare completare l’opera già oggi. Ci riuscirà? Il verdetto naturalmente arriverà dalla diretta di Dinamo Zagabria Milan Primavera…

DIRETTA DINAMO ZAGABRIA MILAN PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Dinamo Zagabria Milan Primavera sarà fornita dai canali satellitari di Sky Sport: l’appuntamento per questa partita della quinta giornata nei gironi di Youth League sarà dunque riservato in esclusiva agli abbonati, che potranno utilizzare il loro decoder o, in alternativa, il servizio di diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI DINAMO ZAGABRIA MILAN PRIMAVERA

Andiamo adesso a presentare quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Dinamo Zagabria Milan Primavera, almeno per quanto riguarda il fronte rossonero. Naturalmente stiamo parlando della formazione agli ordini di Ignazio Abate, ex rossonero che ora guida dalla panchina la Primavera del Milan e potrebbe puntare su un modulo 4-3-3 nel quale ipotizziamo Nava in porta e davanti a lui la difesa a quattro formata da Bakoune, Paloschi, capitan Coubis e Bozzolan da destra a sinistra.

Il centrocampo del Milan Primavera potrebbe invece schierarsi a tre uomini nella partita contro la Dinamo Zagabria ed ipotizziamo titolari Gala, Marshage e Zeroli. Infine, nel reparto offensivo dei rossoneri potremmo vedere in azione dal primo minuto Alesi sulla fascia destra e Traorè come ala sinistra, ai fianchi del centravanti che dovrebbe essere Mangiameli.











