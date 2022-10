Diretta Dinamo Zagabria Milan/ Streaming video tv: ottavi vicini! (Champions League)

DIRETTA DINAMO ZAGABRIA MILAN: PUÒ BASTARE IL PAREGGIO!

Dinamo Zagabria Milan sarà diretta dall’arbitro polacco Szymon Marciniak: alle ore 21:00 di martedì 25 ottobre lo stadio Maksimir ospita la partita valida per la 5^ giornata nel gruppo E di Champions League 2022-2023. Nonostante la doppia sconfitta contro il Chelsea, il Milan è vicino agli ottavi: basterebbe vincere le ultime due gare per assicurarsi un posto nella fase ad eliminazione diretta, ma in realtà se i Blues dovessero fare il colpo a Salisburgo i rossoneri potrebbero anche permettersi 4 punti. Chiaramente Stefano Pioli, reduce dal 4-1 al Monza con cui si è preso il secondo posto in Serie A, punta a chiudere quanto prima il discorso.

Significa vincere in Croazia e avvicinare l’obiettivo; la Dinamo Zagabria era partita alla grande battendo il Chelsea, poi però ha ottenuto un solo punto nelle altre tre partite e proprio il pareggio contro il Salisburgo dà oggi un’enorme mano al Milan, che in caso contrario avrebbe certamente sofferto di più. Attendiamo allora che la diretta di Dinamo Zagabria Milan prenda il via, intanto possiamo fare una rapida valutazione di quelle che potrebbero essere le scelte operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni per questa interessante partita in programma al Maksimir tra poche ore.

DIRETTA DINAMO ZAGABRIA MILAN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Dinamo Zagabria Milan sarà fornita dai canali della televisione satellitare: l’appuntamento per questa partita della quinta giornata nei gironi di Champions League sarà dunque riservato in esclusiva agli abbonati, che potranno utilizzare il loro decoder o, in alternativa, il servizio di diretta streaming video per vedere Dinamo Zagabria Milan. Quest’ultimo non comporta costi aggiuntivi: per assistere al match basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go, che è inclusa nel pacchetto per i clienti ed è installabile su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI DINAMO ZAGABRIA MILAN

Tecnicamente quello di Ante Cacic per la diretta Dinamo Zagabria Milan dovrebbe essere un 3-4-2-1, anche se in campionato nel big match contro l’Hajduk Spalato è stato utilizzato un 4-2-3-1: stasera Théophile-Catherine torna in difesa davanti a Livakovic, Ristovski e Peric stringono la loro posizione e lasciano le corsie a Moharrami e Ljubicic, che faranno dunque gli esterni. In mezzo al campo dovremmo vedere ancora Ademi e Misic; poi, titolare sicuramente Ivanusec che dovrebbe prendersi il posto sulla trequarti insieme a Orsic – quest’ultimo può giocare anche come centravanti – con Bruno Petkovic da prima punta.

Nel Milan è squalificato Tomori: spazio allora a Kjaer in coppia con Kalulu, Dest sarà dirottato nuovamente sulla corsia destra con Theo Hernandez sull’altro versante, in porta ancora Tatarusanu perché Maignan si è fermato e tornerà a gennaio. Tonali e Bennacer formano la coppia centrale a protezione del reparto arretrato; a destra dovrebbe operare Junior Messias, al centro sulla linea della trequarti ci sarà sicuramente De Ketelaere perché Brahim Diaz dopo la doppietta al Monza si è stirato. Avremo quindi Rafael Leao a sinistra; come prima punta, Giroud resta ovviamente il grande favorito ma attenzione alla possibilità che giochi Rebic dal primo minuto.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato sulla diretta Dinamo Zagabria Milan, partita valida la 5^ giornata nella fase a gironi di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 4,50 volte quanto messo sul piatto; il segno X su cui puntare per il pareggio porta in dote una somma che corrisponde a 3,75 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine per il segno 2 a identificare il successo della formazione ospite abbiamo un valore che ammonta a 1,80 volte la giocata con questo bookmaker.











