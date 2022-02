DIRETTA/ Dinamo Zagabria Siviglia video streaming tv: l’arbitro è François Letexier

DIRETTA DINAMO ZAGABRIA SIVIGLIA: L’ARBITRO

La diretta di Dinamo Zagabria Siviglia viene gestita dall’arbitro francese François Letexier. Fischietto ancora giovane, perché ha 32 anni; abbiamo ben tre partite nella fase a gironi della Champions League e questo ci parla della sua crescita, anche perché gli erano toccate Manchester United (ko contro lo Young Boys), Chelsea (4-0 interno al Malmoe) e Borussia Dortmund, che aveva vinto 5-0 contro il Besiktas ma già sapendo di dover retrocedere nel playoff di Europa League. Curiosamente sono gli unici impegni internazionali di Letexier nel 2021-2022.

Per trovare le altre partite bisogna andare in patria, dove questo fischietto ha incrociato per tre volte il Psg che, sempre in trasferta, ha ottenuto due vittorie (tra cui il roboante 5-1 contro il Lille) e solo una il Marsiglia, che ha pareggiato 1-1 contro lo Stade Reims al Vélodrome. Abbiamo poi un match in Coppa di Francia, la vittoria del Monaco sul campo del Red Star nel terzo turno; le cifre totali della stagione ci parlano di appena più di 4 ammonizioni per partita con ben 7 espulsioni e 10 rigori, e per 6 volte Letexier ha estratto il cartellino rosso diretto nei confronti di un giocatore. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA DINAMO ZAGABRIA SIVIGLIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Dinamo Zagabria Siviglia è su Sky Sport (canale 256): per questa stagione infatti l’Europa League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

DINAMO ZAGABRIA SIVIGLIA: RIMONTA DIFFICILE!

Dinamo Zagabria Siviglia, in diretta giovedì 24 febbraio 2022 alle ore 18.45 presso lo stadio Maksimir di Zagabria sarà una sfida valevole per il ritorno dei play off di Europa League. Il Maksimir sarà come sempre infuocato per le sfide della Dinamo Zagabria, ma la formazione di casa parte dall’1-3 incassato al Sanchez Pizjuan nella partita d’andata e appare molto difficile la rimonta contro un Siviglia che anche in questa stagione sogna di imporsi come regina dell’Europa League.

Nella Liga spagnola l’ultimo pareggio sul campo dell’Espanyol ha costretto la formazione andalusa, pur mantenendo il sesto posto in classifica, a scivolare a -6 dal Real Madrid primo della classe e il fronte europeo potrebbe rivelarsi il più interessante per portare a casa un trofeo. La Dinamo Zagabria è reduce invece dal pari senza reti in casa nel derby con la Lokomotiv, restando in testa al campionato croato con l’Osijek avvicinatosi però a un solo punto di distanza.

PROBABILI FORMAZIONI DINAMO ZAGABRIA SIVIGLIA

Le probabili formazioni della diretta Dinamo Zagabria Siviglia, match che andrà in scena allo stadio Maksimir di Zagabria. Per la Dinamo Zagabria, Carlos Carvalhal schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Livakovic, Theophile-Catherine, Sutalo, Franjic, Ristovski, Ademi, Misic, Bockaj, Ivanusec, Orsic, Andric. Risponderà il Siviglia allenato da Julen Lopetegui. con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Bounou, Koundé, Carlos, Rekik, Acuna, Jordan, Rakitic, Gomez, Corona, EnNesyri, Martial.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Dinamo Zagabria Siviglia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Dinamo Zagabria con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo del Siviglia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.10.



