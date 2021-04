Diretta/ Dinamo Zagabria Villarreal (Europa League) streaming e tv. Occasione per due

DINAMO ZAGABRIA VILLARREAL: I CROATI VOGLIONO CONTINUARE A STUPIRE!

Dinamo Zagabria Villarreal, in diretta giovedì 8 aprile 2021 alle ore 21.00 presso il Maksimir Stadion di Zagabria, sarà una sfida valevole per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Un quarto di finale che appare come una grande occasione per le due compagini, che possono raggiungere una semifinale europea che non era certo nei pronostici della vigilia. Vale per la Dinamo Zagabria che ha compiuto l’impresa più rilevante degli ottavi di finale, con l’eliminazione del Tottenham allenato da José Mourinho, ribaltando il risultato dallo 0-2 subito nello stadio degli Spurs al 3-0 inflitto ai londinesi al Maksimir. Sfida dunque da prendere coi piedi di piombo per gli spagnoli allenati da Unay Emery, che ai tempi del Siviglia ha dominato la competizione. Il Villarreal ha avuto un cammino costante e convincente nella competizione e rincorre attraverso l’Europa League la possibilità di partecipare alla Champions della prossima stagione, essendo ormai lontana dalle posizioni di vertice dalla Liga spagnola.

DIRETTA DINAMO ZAGABRIA VILLARREAL STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Dinamo Zagabria Villarreal sarà trasmessa in esclusiva sui canali Sky che detiene i diritti della Europa League, di conseguenza gli abbonati alla televisione satellitare potranno godere anche della diretta streaming video loro riservata tramite il sito oppure l’applicazione del servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI DINAMO ZAGABRIA VILLARREAL

Le probabili formazioni della sfida tra Dinamo Zagabria e Villarreal presso il Maksimir Stadion. I padroni di casa allenati da Damir Krznar scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Livakovic; Ristovski, Théophile-Catherine, Lauritsen, Leovac; Ademi, Jakic; Orsic, Ivanusec, Majer; Petkovic. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Unay Emery con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Rulli; Alfonso Pedraza, Pau Torres, Albiol, Foyth; Parejo, Capoue, Trigueros; Moreno, Paco Alcácer, Chukwueze.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico su Dinamo Zagabria Villarreal, dunque possiamo subito andare a vedere cosa ci dicono le quote ufficiali che sono state fornite. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 3.50 volte quanto messo sul piatto, mentre per il segno X che regola il pareggio arriviamo a una vincita pari a 3.35 volte l’importo investito. Questo bookmaker ha inoltre stabilito che il guadagno per la vittoria degli ospiti, identificata dal segno 2, ammonti a 2.10 volte quanto avrete deciso di puntare.

