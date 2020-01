DIRETTA DISCESA ALTERNMARKT/ Video streaming Rai: Delago alle spalle di Suter

DELAGO ALLE SPALLE DI SUTER

E’ terminata la discesa di Altenmarkt con Nicol Delago che ha fatto registrare un prezioso secondo posto con il tempo di 1:19:08 dietro la svizzera Suter, che ha quindi conservato il miglior tempo con le altre discesiste che hanno faticato nella parte finale della gara anche a causa delle cattive condizioni meteo, con la nebbia che ha condizionato la gara. Curtoni diciannovesima e Nadia Delago ventesima nelle ultime discese, la classifica generale viene completata dall’altra svizzera Michelle Gisin che ha chiuso in terza posizione e dalle altre due azzurre Sofia Goggia e Francesca Marsaglia, quarta e quinta in classifica. (agg. di Fabio Belli)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA DISCESA DI ALTENMARKT

NICOL DELAGO E’ SECONDA!

Acuto azzurro nella discesa di Altenmarkt: Nicol Delago ha fatto segnare il secondo tempo alle spalle della svizzera Corinne Suter, chiudendo la sua discesa in 1:19.08. La svizzera Lara Gut è decima in 1:20.32, fuori dalla top ten Ledecka. Sono scese finora 24 atlete e la top ten dopo la discesa della Delago non fa registrare variazioni significative, Brignone è quindicesima mentre sono rispettivamente in quarta e quinta posizione nella graduatoria Sofia Goggia e Francesca Marsaglia, con tre atlete italiane nelle prime cinque posizioni nella discesa di Altenmarkt. (agg. di Fabio Belli)

SOFIA GOGGIA E’ TERZA

La discesa di Altenmarkt riprende dopo la sospensione per nebbia, anche se le condizioni meteo e di visibilità non sono ancora ottimali. Scende Tippler che fa segnare il nono tempo, poi una nuova interruzione prima della discesa di Sofia Goggia, con la sciatrice azzurra che fa segnare un buon terzo tempo in 1:19.80 a soli 3 centesimi dalla seconda posizione occupata da Gisin. Ottima anche la discesa di Marsaglia che chiude la sua perfomance in 1:20.00 netti in quarta posizione. Si cerca di chiudere al meglio ma le condizioni meteo potrebbero aiutare l’elvetica Suter a mantenere con il suo 1:18.79 la prima posizione in classifica. (agg. di Fabio Belli)

SUTER IN TESTA, POI LA NEBBIA

Partita la discesa di Altenmarkt con Siebenhofer scesa per prima con un 1:20.38 come tempo, con Haehlen che si porta in seconda posizione a 45 centesimi di distanza. La terza piazza diventa di Schmidhofer con tre austriache in testa nelle battute iniziali di gara. Poi doppio sorpasso in testa, Gisin prende la vetta con 1:19.77, poi la svizzera Suter fa segnare il miglior tempo con 1:18.79. Si infittisce però la nebbia che aveva contraddistinto già le condizioni meteo nella mattinata di Altenmarkt, la discesa viene dunque momentaneamente sospesa in attesa che possano migliorare le condizioni di visibilità per le sciatrici. (agg. di Fabio Belli)

SI PARTE!

Eccoci al via della diretta della discesa di Altenmarkt e tutto è pronto al cancelletto della pista austriaca: in attesa però di vedere affacciarsi la prima atleta, facciamo un passo indietro e vediamo che peso avranno i punti messi in palio questa mattina. Come detto prima, siamo alla vigilia della sola terza discesa della stagione e ovviamente la classifica della coppetta è ancora molto incerta. Pure però non possiamo non segnalare l’ottima prima posizione occupata dalla ceca Ester Ledecka, con ben 150 punti, che pure vanta un gap di 14 punti sull’austriaca Nicole Schmidhofer. Terzo gradino del podio per Corinne Suter con 125 punti, mentre completano la top five al momento Shiffrin e Rebensburg. Staremo a vedere però che novità ci saranno al termine della gara, via! (Michela Colombo)

PRESENTAZIONE DISCESA ALTENMARKT

La Coppa del mondo di sci femminile ci propone oggi, sabato 11 gennaio 2019, la diretta della discesa di Altemarkt, appuntamento tra i più attesi e non solo per la disciplina più veloce del circo bianco. Come gli appassionati ben ricordano, è un po’ di tempo che il circuito della Coppa del mono di sci non faceva tappa sulla pista del Salisburghese, precisamente dal 2017. Siamo dunque davvero impazienti di riprendere confidenza con il tracciato della Kalberloch, con la terza prova della discesa della stagione. Dopo il doppio appuntamento di Lake Louise infatti non abbiamo piò visto le discesiste sotto ai riflettori, avendo dovuto saltare la gara in Val d’Isere per le terribili condizioni meteo. Chissà che succederà oggi in pista!

DIRETTA DISCESA ALTENMARKT: AZZURRE E FAVORITE

Con così poche prove alle spalle in questa prima parte della Coppa del mondo di sci femminile, certo ci appare difficile individuare in maniera a netta delle favorite assolute per la diretta della discesa di Altenmark, soprattuto tenuto conto che l’ultimo precedente risale al 2017 e che allora andarono sul podio ragazze che nel 2019 hanno raccolto ben poco. Pure però non possiamo certo non individuare in Ledecka, Schmidhofer e Venier delle serissime pretendenti al podio sulla pista Salisburghese e come loro anche Ortlieb, Tippier e Siebenhofer. Pure le azzurre poi oggi potrebbero fare molto bene, continuando quindi anche nel 2020 l’ottimo trend registrato in avvio di stagione. Sofia Goggia, Nicol Delago e Francesca Marsaglia hanno quindi ottime chance di mettersi davvero in luce in questo sabato.



