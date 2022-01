Diretta discesa Altenmarkt/ Streaming video Rai: quarto sigillo Goggia? (CdM sci)

DIRETTA DISCESA ALTENMARKT: TORNA LA VELOCITÀ!

La discesa femminile di Altenmarkt scatta alle ore 10:45 di sabato 15 gennaio: bisogna tornare al 18 dicembre per trovare l’ultima volta in cui la Coppa del Mondo 2022 di sci alpino, naturalmente con riferimento alle gare delle donne, ha aperto a questa disciplina e alla velocità in generale. Eravamo in Val d’Isère e naturalmente aveva vinto Sofia Goggia, che del resto ha una striscia aperta di sette discese vinte e in questa stagione è sempre salita sul gradino più alto del podio, dominando la specialità e prendendosi già mezza coppetta.

DIRETTA/ Discesa Wengen: Kilde vincitore, Odermatt e Feuz con lui sul podio!

Dunque non è un certo sbagliato – anzi – dire che oggi la Goggia parta nuovamente con ampi favori del pronostico, ma nella diretta della discesa di Altenmarkt sarà certamente interessante scoprire chi sarà eventualmente a metterle i bastoni tra le ruote; la bergamasca potrà anche recuperare parecchia strada nella classifica di Coppa del Mondo generale, che sicuramente si gioca soprattutto se continuerà a dominare in questo modo in discesa (pur avendo qualcosa meno della grande rivale Mikaela Shiffrin).

Diretta discesa Bormio/ Dominik Paris ha vinto! Precede Odermatt e Hintermann

DIRETTA DISCESA ALTENMARKT STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta della discesa di Altenmarkt avrà inizio alle ore 10:45. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Wengen (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA/ Discesa Val Gardena: Bryce Bennett vince a sorpresa, Paris è quarto

DIRETTA DISCESA ALTENMARKT: RISULTATI E CONTESTO

Sofia Goggia è nettamente favorita nella diretta della discesa femminile di Altenmarkt; verosimilmente, in questo momento la sua grande avversaria è Breezy Johnson, la quasi ventiseienne statunitense che occupa il secondo posto nella classifica di specialità e che in questa stagione è sempre stata seconda in discesa. Insomma: Goggia-Johnson è stato il leit motiv della disciplina per il 2022 di Coppa del Mondo, e dunque alle avversarie sono rimaste le briciole se è vero che Mirjam Puchner, terza in classifica, si trova a dover recuperare 88 punti alla Johnson.

Abbiamo poi Corinne Suter e Ramona Sienenhofer, sciatrici più navigate che però devono inseguire; se guardiamo invece la classifica generale notiamo che Sofia Goggia ha un ritardo di 309 punti da Mikaela Shiffrin – ma sono anche 254 da Petra Vlhova – naturalmente il distacco è ampio ma la bergamasca ci crede, anche se ovviamente per vincere la Coppa del Mondo (ci torneremo) avrà bisogno non solo di dominare in discesa e magari super-G ma anche che le sue avversarie lascino tanto per strada. Intanto vedremo come andranno le cose oggi nella diretta della discesa femminile di Altenmarkt…

© RIPRODUZIONE RISERVATA