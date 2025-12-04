Diretta discesa Beaver Creek streaming video Rai: orario e risultato live della gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile.

DIRETTA DISCESA BEAVER CREEK: FINALMENTE LA VELOCITÀ!

Con la diretta discesa Beaver Creek vivremo finalmente il primo vero appuntamento con la velocità maschile nella Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: certo abbiamo già avuto il super-G di Copper Mountain, ma la discesa libera rimane altro e allora occhi puntati sulla celeberrima Birds of Prey.

Si gareggia alle ore 19:00 italiane di giovedì 4 dicembre, al termine di un “balletto” di vari spostamenti per il meteo; siamo sempre in Colorado come già nello scorso fine settimana, ed essendo questa la prima discesa stagionale non sono troppi i riferimenti che ci portiamo dietro, anche se ancora una volta bisogna dire che il nome del grande favorito rimane quello di Marco Odermatt.

Sempre lui, vincitore dell’ultima coppetta di specialità e primo nell’attuale classifica di Coppa del Mondo; lo svizzero avrebbe potuto avere un vantaggio ancora più ampio sulla concorrenza se non avesse sbagliato nella prima manche del gigante di Copper Mountain, quando aveva già quattro decimi di vantaggio.

Anche così rimane pur sempre l’avversario da battere e questo sarà vero anche oggi, gli avversari comunque non staranno a guardare e già lo scorso anno i vari Franjo Von Allmen e Alexis Monney si erano inerpicati in alta classifica, dunque attenzione a quello che potrà succedere nella diretta discesa Beaver Creek.

DISCESA BEAVER CREEK DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

Viene trasmessa sia su Rai Due che su Eurosport la diretta discesa Beaver Creek, dunque doppio appuntamento in tv con la diretta streaming video garantita da Rai Play.

DIRETTA DISCESA BEAVER CREEK: TUTTO DA SCOPRIRE!

Rimane un appuntamento classico la diretta discesa Beaver Creek, certamente la Birds of Prey è una delle piste più famose e insidiose nel circus di Coppa del Mondo e l’anno scorso aveva parlato chiaramente rossocrociato, anche se in questa specialità la vittoria era andata a Justin Murisier. La speranza è che anche uno come Dominik Paris possa dire la sua e che in generale l’Italia possa farsi valere, noi siamo sicuri di poter assistere a una grande gara e il tema è sempre quello di scoprire se Odermatt possa essere messo alle spalle da qualcuno, perché negli ultimi due anni è successo raramente anche in discesa.

Sarà da capire quanto possa essere competitivo Aleksander Aamodt Kilde: tornato finalmente a gareggiare oltre un anno dopo il grave incidente, il norvegese rimane l’ultimo sciatore capace di vincere la coppetta di discesa prima del bis di Odermatt, che già nel 2023 era arrivato terzo nella speciale classifica e iniziava a far capire di poter dominare anche nella velocità pura. Dunque aspettiamo che la diretta discesa Beaver Creek prenda il via, tra potenziali sorprese e possibili conferme la Birds of Prey sa sempre e comunque regalare grande spettacolo.