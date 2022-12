Diretta discesa Beaver Creek/ Streaming video Rai: la Birds of Prey (Coppa del Mondo)

Oggi venerdì 2 dicembre la diretta della discesa di Beaver Creek segna l’inizio di un affascinante weekend all’insegna della velocità in Colorado, dove la Coppa del Mondo di sci maschile è presenza praticamente fissa salvo la forzata assenza del 2020 a causa del Covid. A Beaver Creek gli uomini-jet affronteranno un programma di gare fitto sulla impegnativa pista Birds of Prey e lo spettacolo quindi è assicurato. Se tutto va bene, in Colorado avremo oggi e domani due discese consecutive ed infine anche un super-G domenica, di conseguenza per le Coppe di velocità e anche per la generale saranno in palio moltissimi punti.

Oggi Dominik Paris e gli altri grandi protagonisti della velocità daranno quindi vita alla prima delle due discese in programma sulla Birds of Prey, che è anche la seconda stagionale dopo quella di sabato scorso a Lake Louise, una settimana fa era stato il norvegese Aleksander Aamodt Kilde a vincere in Canada, ma la pista di Beaver Creek è più impegnativa, quindi speriamo di poter assistere a uno spettacolo ancora migliore. Adesso però andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta della discesa di Beaver Creek.

DISCESA BEAVER CREEK STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta della discesa di Beaver Creek avrà inizio alle ore 18.15 italiane, quando nella località del Colorado saranno le 10.15 del mattino, considerate le ben otto ore di fuso orario. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video della discesa di Beaver Creek, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Colorado (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

DIRETTA DISCESA BEAVER CREEK: FAVORITI E AZZURRI

Come si accennava in precedenza, la diretta della discesa di Beaver Creek ci offrirà la seconda gara della stagione nella discesa libera e di conseguenza anche il primo banco di prova per conferme o smentite. Parliamo subito del nostro Dominik Paris, che in Canada è stato molto sfortunato dal momento che la sua caduta fu causata dalla perdita di uno sci mentre stava viaggiando con gli stessi intermedi dei migliori, di conseguenza purtroppo i punti persi potrebbero già pesare molto nell’inseguimento alla Coppa di discesa, che francamente sarebbe un premio sacrosanto per la carriera di Domme, ma sembra essere una chimera per il discesista altoatesino, che per di più non ha un grandissimo feeling con Beaver Creek, dove quindi Dominik Paris sarà chiamato a fare meglio del solito.

Quanto ai suoi avversari, possiamo naturalmente mettere in copertina il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, perché il detentore della Coppa di specialità ha subito cominciato vincendo a Lake Louise la prima discesa del nuovo anno e per di più nel dicembre 2021 sulla Birds of Prey vinse una discesa e un super-G, quindi vanta pure un fenomenale feeling con Beaver Creek. La pista tecnica potrebbe esaltare anche in discesa un fenomeno assoluto quale Marco Odermatt, “capitano” della Svizzera insieme naturalmente a Beat Feuz, mentre in casa Austria a Lake Louise Daniel Hemetsberger ha fatto meglio di Matthias Mayer e Vincent Kriechmayr, ma naturalmente staremo a vedere cosa succederà oggi, con emozioni forti assicurate nella diretta della discesa di Beaver Creek…

