Diretta discesa Beaver Creek/ Streaming video Rai: secondo tentativo (CdM sci)

DIRETTA DISCESA BEAVER CREEK: INIZIA IL WEEKEND IN COLORADO!

Oggi sabato 3 dicembre ecco (si spera) la diretta della discesa di Beaver Creek, primo atto di un affascinante weekend all’insegna della velocità in Colorado, dove la Coppa del Mondo di sci maschile prova a regalare spettacolo, meteo permettendo, sulla impegnativa pista Birds of Prey. Si tratta di una pista che ormai è considerata fra le più affascinanti del Circo Bianco, resta naturalmente un gradino sotto rispetto ad esempio a Kitzbuhel, Wengen e alla nostra Bormio, però vincere a Beaver Creek è un traguardo prestigioso per gli uomini-jet, oltre che maniera ideale per iniziare bene la stagione, che tra Lake Louise e il Colorado prende le mosse per quanto riguarda la velocità.

DIRETTA/ Discesa Lake Louise video streaming Rai: Sofia Goggia ha vinto!

Oggi sulla Birds of Prey purtroppo non si tratterà del bis della gara che era in programma già ieri ma è stata cancellata per maltempo. I favoriti restano naturalmente i nomi che avevamo già indicato per la discesa che avrebbe avuto luogo di venerdì, ma la vera variabile è naturalmente il meteo, perché purtroppo le previsioni destano preoccupazioni anche per oggi: tutto questo premesso, adesso andiamo comunque senza indugio a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta della discesa di Beaver Creek, sperando che oggi si riesca a gareggiare.

DIRETTA/ Discesa Beaver Creek cancellata per maltempo: altro stop per i velocisti!

DISCESA BEAVER CREEK STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta della discesa di Beaver Creek avrà inizio alle ore 18.00 italiane, quando nella località del Colorado saranno le 10.00 del mattino, considerate le ben otto ore di fuso orario. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv eccezionalmente su Rai Due (naturalmente canale numero 2 del telecomando) per quanto riguarda la Tv di Stato, naturalmente in chiaro, ed inoltre il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video della discesa di Beaver Creek, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Colorado (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

DIRETTA/ Discesa Lake Louise streaming video Rai: vince il norvegese Kilde!

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA DISCESA DI BEAVER CREEK SU RAIPLAY

DIRETTA DISCESA BEAVER CREEK: FOCUS SULLE DOPPIETTE

Presentando la diretta della discesa di Beaver Creek, può essere interessante curiosare tra le doppiette di gare nella stessa località e specialità nella scorsa stagione della Coppa del Mondo di sci maschile, anche se a questo punto stavolta non avremo più una doppietta. Dodici mesi fa a Lake Louise avremmo dovuto avere due discese, ma una fu cancellata per maltempo; la settimana successiva a Beaver Creek ci furono invece due super-G, a differenza di stavolta perché in Colorado nel 2022 sono le discese a fare doppietta. Sulla Birds of Prey ci furono una vittoria a testa per Marco Odermatt e Aleksander Aamodt Kilde, con lo svizzero che fu però il protagonista assoluto grazie al secondo posto nella gara vinta dal norvegese (che poi vinse pure in discesa facendo doppietta ma in specialità differenti), mentre fu Matthias Mayer a prendersi la piazza d’onore nel giorno del trionfo di Odermatt.

Ritroviamo l’elvetico protagonista anche nella doppietta di giganti sulla Gran Risa, naturalmente in Alta Badia, con un secondo posto alle spalle di Henrik Kristoffersen alla domenica e il successo al lunedì, precedendo il nostro Luca De Aliprandini. Grande spettacolo in gennaio con doppia discesa sia a Wengen sia a Kitzbuhel, in entrambi i casi una vittoria andò a Kilde, che si spartì i successi con Vincent Kriechmayr sulla Lauberhorn e con Beat Feuz sulla Streif. Il finale di stagione, dopo le Olimpiadi, fu particolarmente ricco di doppiette: a Garmisch ci furono due slalom vinti da Henrik Kristoffersen, a Kvitfjell due discese, una vinta dal nostro Dominik Paris dopo l’ex-aequo a sorpresa del giorno prima fra il canadese Cameron Alexander e lo svizzero Niels Hintermann, infine ancora Henrik Kristoffersen fu il mattatore di Kranjska Gora, grazie a una doppia vittoria in gigante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA