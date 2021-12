Diretta discesa Beaver Creek/ Streaming video Rai: show in Colorado (CdM sci)

DIRETTA DISCESA BEAVER CREEK: PISTA IMPEGNATIVA!

Oggi sabato 4 dicembre la diretta della discesa di Beaver Creek segna un nuovo appuntamento con il lunghissimo weekend all’insegna della velocità in Colorado, dove la Coppa del Mondo di sci maschile è tornata dopo la forzata assenza del 2020 a causa del Covid e dove gli uomini-jet stanno affrontando un programma di gare fittissimo sulla impegnativa pista Birds of Prey. Più passano i giorni e le gare, più la fatica si fa sentire e anche questa potrebbe essere una variabile decisiva per le sorti della discesa libera di oggi a Beaver Creek: chi sa gestire meglio le energie potrebbe essere favorito.

Diretta/ Discesa Lake Louise streaming video Rai: vince una strepitosa Sofia Goggia!

Dopo i giorni dedicati al super-G, oggi Dominik Paris e gli altri grandi protagonisti della velocità daranno vita alla prima delle due discese in programma sulla Birds of Prey. Giusto una settimana fa Matthias Mayer ha vinto la prima discesa della nuova stagione a Lake Louise, ma la pista di Beaver Creek è più impegnativa, quindi speriamo di poter assistere a uno spettacolo ancora migliore. Adesso però andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta della discesa di Beaver Creek.

Diretta/ Discesa Lake Louise streaming video Rai: vince Mayer!

DIRETTA DISCESA BEAVER CREEK STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta della discesa di Beaver Creek avrà inizio alle ore 19.00 italiane, quando nella località del Colorado saranno le 11.00, considerate le ben otto ore di fuso orario. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

DIRETTA/ Discesa Lake Louise: gara cancellata, vince il maltempo (CdM sci)

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose negli Usa (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA DISCESA BEAVER CREEK: FAVORITI E AZZURRI

La diretta della discesa di Beaver Creek ci proporrà dunque oggi la seconda gara stagionale nella specialità regina dello sci alpino. L’Austria è partita alla grande: vittoria per Matthias Mayer (che per la sesta volta consecutiva è salito sul podio in discesa) davanti al compagno di squadra e campione del Mondo Vincent Kriechmayr, a sua volta impressionante perché di certo la pista canadese non è la più adatta alle sue caratteristiche. Terzo era stato Beat Feuz, lo svizzero detentore della Coppa di discesa: per non dilungarci troppo potremmo anche fermarci qui nel nostro elenco di nomi di spicco, tutti molto attesi ovviamente pure a Beaver Creek.

Dobbiamo però naturalmente sperare anche negli azzurri, a cominciare da Dominik Paris che è naturalmente la nostra punta di diamante: nel suo fenomenale palmares manca ancora la vittoria nella discesa sulla Birds of Prey e quest’anno ci sono ben due occasioni per cercare di colmare questo vuoto e aggiungere un secondo successo statunitense a quello di Aspen 2017. L’auspicio però è che in Colorado possa fare bene anche Christof Innerhofer, considerato che Beaver Creek gli piace molto più di Lake Louise e vinse nel 2012. Nove anni più tardi, sarebbe bello “scrivere” un’altra impresa da raccontare…

© RIPRODUZIONE RISERVATA