Diretta/ Discesa Beaver Creek cancellata: neve e vento, anche oggi non si corre! (Cdm Sci, 2 dicembre 2023)

DIRETTA DISCESA BEAVER CREEK: GARA CANCELLATA ANCORA UNA VOLTA

Sempre più maledetta questa stagione della Coppa del Mondo di sci, non ci sarà nemmeno oggi la diretta della discesa di Beaver Creek e si tratta della seconda cancellazione in due giorni sulla mitica pista Birds of Prey. Il verdetto dunque è stato lo stesso di ieri: la discesa di Beaver Creek è stata cancellata per il forte vento e per la consistente nevicata caduta anche stanotte sulla località del Colorado. Impossibile preparare la pista e garantire condizioni di sicurezza e regolarità, nulla da fare nemmeno oggi quindi.

Diretta/ Discesa Beaver Creek cancellata: troppa neve sulla Birds of Prey (Cdm Sci, oggi 1 dicembre 2023)

La situazione è sportivamente drammatica per i velocisti: doveva essere la quarta discesa della stagione, siamo ancora a zero perché sono saltati entrambi gli appuntamenti sia a Zermatt Cervinia sia adesso a Beaver Creek. Domani ci sarebbe un super-G, staremo a vedere se si riuscirà a salvare almeno quello, di certo però programmare il recupero di quattro discese sarà difficilissimo, senza contare che è già saltato pure il gigante di Soelden e così finora gli uomini hanno disputato solamente lo slalom di Gurgl di un paio di settimane fa. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DISCESA ZERMATT CERVINIA CANCELLATA/ Vince ancora il vento: non si gareggia (CdM sci, oggi 19 novembre 2023)

IL CONTESTO

Approcciandoci alla diretta della discesa di Beaver Creek possiamo ricordare cosa era successo lo scorso anno nella classifica di specialità: abbiamo già detto che la coppetta era stata vinta, per il secondo anno consecutivo, da Aleksander Aamodt Kilde che aveva racimolato 760 punti. Davvero tanti, soprattutto se comparati a quelli degli avversari: Vincent Kriechmayr, secondo nella graduatoria di discesa, aveva incassato un margine di 146 punti mentre il terzo, Marco Odermatt, ne aveva subiti addirittura 298. In quarta e quinta posizione avevano concluso Johan Clarey e James Crawford; i 760 punti di Kilde avevano rappresentato il 56,7% sul totale del bottino in Coppa del Mondo.

DIRETTA/ Discesa Zermatt Cervinia cancellata per maltempo: vincono neve e vento! (CdM sci, 18 novembre 2023)

Il norvegese si era posizionato secondo, alle spalle di Odermatt; lo svizzero non ha certamente vinto un altro globo grazie ai punti in discesa (il margine su Kilde è stato di 702 punti), ma certamente i progressi nella specialità gli hanno consentito di acquistare fiducia anche nelle altre prove, sapendo di avere più possibilità di incrementare il suo vantaggio. Va notato come solo Kilde, di fatto, si sia piazzato nella classifica generale tra gli uomini di velocità; questo è sicuramente un dato interessante e che deve far riflettere, per battere il plurispecialista Odermatt ci sarà sicuramente bisogno di fare qualcosa in più. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA DISCESA BEAVER CREEK STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta tv della discesa di Beaver Creek non dovrebbe essere disponibile sulla televisione di stato, almeno secondo le ultime novità del palinsesto: la gara di Coppa del Mondo di sci alpino sarà fornita solo su Rai Play, di conseguenza con una visione in diretta streaming video visitando il sito o attivando la relativa app. L’alternativa rimane sempre Eurosport, canale riservato agli abbonati al satellite (numero 210 del decoder); in questo caso la mobilità sarà garantita dalla piattaforma Eurosport Player, sempre in abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, DISCESA BEAVER CREEK

SI RITENTA IN COLORADO!

La seconda discesa di Beaver Creek, per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino, va in scena sabato 2 dicembre: sempre alle ore 18:45 (italiane) si ritenta sulla mitica Birds of Prey, dopo la gara cancellata ieri avremo (si spera) maggiore fortuna il weekend maschile si concluderà con il super-G di domenica. Fino a questo momento abbiamo davvero poco da dire circa la stagione degli uomini: prima di questo fine settimana infatti abbiamo avuto una sola gara regolarmente conclusa – lo slalom di Gurgl – con le cancellazioni del gigante di Soelden (che era iniziato) e delle due discese di Zermatt Cervinia.

Pertanto, pur essendo all’inizio di dicembre siamo solo all’inizio del percorso: da capire chi riuscirà a prendersi la vittoria oggi, la diretta della discesa di Beaver Creek ci dirà per esempio se Aleksander Aamodt Kilde sarà in grado di centrare un altro successo dopo i due andati in scena nelle passate stagioni, il norvegese resta il favorito anche per la coppetta di specialità ma certamente la concorrenza non manca, a cominciare da Vincent Kriechmayr che nella passata stagione di Coppa del Mondo è stato il suo più fiero avversario. Vedremo allora cosa succederà tra poco sulla Birds of Prey…

DIRETTA DISCESA BEAVER CREEK: RISULTATI E CONTESTO

Si avvicina il momento della diretta della discesa di Beaver Creek: questa è una pista storica, sulla Birds of Prey si gareggia ormai dalla fine degli anni Novanta in Coppa del Mondo e i vincitori qui sono stati davvero tanti, a cominciare dal nostro Kristian Ghedina che era stato il primo a salire sul gradino più alto del podio nella località del Colorado. Abbiamo poi avuto campioni come Hermann Maier e Bode Miller, e più di recente i norvegesi e gli svizzeri che si sono succeduti: Beat Feuz e Kjetil Jansrud, soprattutto Aksel Lund Svindal fino ad arrivare al già citato Kilde.

È lui il detentore della coppetta di specialità in discesa, e l’ha vinta per due anni consecutivi: tutto porta a pensare che anche in questa stagione il norvegese sia l’uomo da battere, ma le gerarchie di Coppa del Mondo possono cambiare in fretta e dunque Kilde potrebbe avere più concorrenza del previsto. Magari anche da parte di Marco Odermatt, che invece è il capofila per la Coppa del Mondo generale: lo svizzero è migliorato tanto in discesa e può racimolare punti importanti per la classifica, da vedere se sarà anche in grado di competere per la coppetta di specialità a cominciare da questa discesa di Beaver Creek.











© RIPRODUZIONE RISERVATA