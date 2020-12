Diretta discesa Bormio/ Streaming video Rai: ancora sulla Stelvio (Cdm sci)

DIRETTA DISCESA BORMIO: SIAMO SULLA STELVIO

Scatta alle ore 11:30 di martedì 29 dicembre la discesa maschile di Bormio: si tratta del secondo di due appuntamenti sulla Stelvio, perché la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci già ieri ha proposto il super-G, stante l’inversione disposta rispetto al programma originale. Fino a questo momento la stagione ci ha detto poco, per quanto riguarda la disciplina: meglio, ha presentato un quadro di grande equilibrio e oggi vivremo la terza prova di questa specialità, con la possibilità che la classifica cambi ancora nettamente.

A dover fornire una risposta importante è soprattutto Aleksandr Aamodt Kilde: il norvegese ha fatto doppietta sulla Saslong nelle due gare in Val Gardena e, dovesse vincere anche oggi, opererebbe un passo in avanti di capitale importanza sia nella classifica di specialità sia nella graduatoria generale. Sarà allora interessante stabilire quello che succederà oggi nella diretta della discesa di Bormio; aspettando che la prova prenda il via, possiamo provare a fare qualche rapida valutazione circa i temi principali, e anche ipotizzare chi potrebbe prendersi il successo.

DIRETTA DISCESA BORMIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

Come sempre, la diretta tv della discesa di Bormio sarà trasmessa da due emittenti: entrambe sono disponibili in chiaro perché si tratta della televisione di stato, precisamente sui canali Rai Sport e Rai Sport +, e di Eurosport che allo stesso modo è accessibile sul digitale terrestre. Ci sarà poi la possibilità di seguire la gara anche in diretta streaming video, visitando il sito o l’app di Rai Play, oppure sottoscrivendo un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA DISCESA BORMIO: RISULTATI E CONTESTO

La discesa di Bormio, che come detto fa seguito al super-G di ieri, è l’ultimo di sette appuntamenti in cui la Coppa del Mondo di sci alpino ha fatto tappa in Italia: abbiamo iniziato dieci giorni fa con la doppia gara in Val Gardena, poi ci siamo spostati in Alta Badia mentre lo scorso martedì, sulla 3-Tre a Madonna di Campiglio, si è disputato lo slalom. Andremo poi a Zagabria prima di una metà di gennaio che sarà tutta dedicata alla Svizzera; intanto possiamo dire che il periodo di casa nostra è stato dominato dagli sciatori norvegesi, perché abbiamo già raccontato della doppietta di Aamodt Kilde ma Henrik Kristoffersen ha vinto lo slalom di Madonna di Campiglio, inoltre altri tre atleti della nazione scandinava sono riusciti a salire sul podio (tra cui Kjetil Jansrud, ancora competitivo). L’Italia ha comunque festeggiato il bel terzo posto di Alex Vinatzer sulla 3-Tre; si è trattato del primo podio stagionale per una rappresentanza che fino a questo momento non è ancora riuscita a esprimere tutte le sue qualità, la speranza allora è che in questa discesa di Bormio si veda qualcosa di meglio anche se forse i favoriti sono altri, a cominciare da Aamodt Kilde che come detto può prendersi il primo posto nella classifica generale.

