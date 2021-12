Diretta discesa Bormio/ Streaming video Rai: Paris sulla “sua” Stelvio, CdM sci

DIRETTA DISCESA BORMIO: IL VINCITORE SARÀ DOMINIK PARIS?

La diretta della discesa di Bormio ci regalerà uno degli eventi più attesi dell’intera stagione della Coppa del Mondo di sci: oggi martedì 28 dicembre 2021 infatti l’appuntamento sarà con la meravigliosa discesa sulla pista Stelvio, che tecnicamente è il massimo insieme a Kitzbuhel, probabilmente davanti anche a Wengen. Insomma, Bormio è nell’empireo delle discese e lo spettacolo sulla pista Stelvio è sempre assicurato, anche perché non c’è mai un attimo di respiro, trattandosi di un tracciato impegnativo dalla partenza all’arrivo, una prova durissima anche dal punto di vista fisico.

Parlando della discesa di Bormio poi naturalmente l’attesa è tutta per il dominatore della Stelvio, cioè il nostro Dominik Paris che in carriera ha vinto per ben cinque volte la discesa in Valtellina (più un super-G), nonostante per tre anni si sia corso a Santa Caterina Valfurva. Nella scorsa stagione vinse invece Matthias Mayer, che è pure il leader attuale della Coppa di discesa e sarà dunque in prima fila tra i rivali di Paris. Adesso però andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta della discesa di Bormio.

DIRETTA DISCESA BORMIO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta della discesa di Bormio avrà inizio alle ore 11.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv su Rai Due (naturalmente canale numero 2 del telecomando) per quanto riguarda la Rai, che concede la ribalta di un canale generalista per le gare in Italia della Coppa del Mondo di sci, ed inoltre sul canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Bormio (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAI PLAY

DIRETTA DISCESA BORMIO: FAVORITI E AZZURRI

La diretta della discesa di Bormio, lo abbiamo già detto, metterà in copertina il nostro Dominik Paris, che qui nel 2012 colse il primo successo della carriera per poi vincere la discesa anche nel 2017, fare la doppietta con discesa e super-G nel 2018 e vincere due discese (una recuperava la Val Gardena) nel 2019. Aggiungiamoci che prima di Natale lo abbiamo visto fare quarto sulla mai troppo amata Saslong e le premesse per fare ancora una volta un capolavoro a Bormio ci sono tutte. Tutto questo senza dimenticare che pure Christof Innerhofer ama la Stelvio: pure lui colse a Bormio la prima vittoria della carriera, alla quale poi ha aggiunto un terzo e un secondo posto, quest’ultimo nel 2018 che portò la doppietta Paris-Innerhofer all’Italia.

Abbiamo già accennato a colui che potrebbe essere il rivale più pericoloso: Matthias Mayer ha vinto a Bormio l’anno scorso ed è al comando della classifica di Coppa di discesa di questa stagione, dunque l’austriaco sarà da seguire con la massima attenzione. Vincent Kriechmayr l’anno scorso fu secondo sia in discesa sia in super-G, per cui ovviamente anche il campione del Mondo sarà da seguire con la massima attenzione, al pari dei soliti Beat Feuz e Aleksander Aamodt Kilde, anche se lo svizzero e il norvegese non hanno mai vinto a Bormio. Infine, per non dilungarci troppo, citiamo ancora Ryan Cochran-Siegle, l’americano che un anno fa sulla Stelvio vinse il super-G.

