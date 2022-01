DIRETTA/ Discesa Cortina video streaming Rai 2: la storia all’ombra delle Tofane

DIRETTA DISCESA CORTINA: L’ALBO D’ORO

Mentre aspettiamo la diretta della discesa di Cortina, dobbiamo dire che per la Coppa del Mondo non si gareggia sull’Olimpia delle Tofane dal 2019. L’anno scorso infatti Cortina fu sede dei Mondiali di sci, che nella discesa femminile videro la vittoria di Corinne Suter davanti a Kira Weidle e Lara Gut, mentre nel 2020 Cortina d’Ampezzo avrebbe dovuto ospitare le Finali di Coppa del Mondo proprio in vista dei Mondiali, ma l’evento fu cancellato a causa dello scoppio della pandemia di Coronavirus. Così, il classico appuntamento di gennaio con la Coppa del Mondo di sci femminile mancava dal 2019, quando Ramona Siebenhofer ottenne una doppietta di vittorie in discesa; anche nel 2018 c’erano due libere in programma a Cortina, nomi di lusso per le vittorie che andarono una a Sofia Goggia e l’altra a Lindsey Vonn.

Clamorosamente, quelle furono le ultime presenze di Sofia a Cortina, perché poi la bergamasca ha saltato per infortunio sia le gare del 2019 sia i Mondiali 2021. In anni recenti, ricordiamo con grande piacere altre due discese vinte dalle Azzurre a Cortina, grazie ad Elena Fanchini nel 2015 e Daniela Merighetti nel 2012, mentre la grande Isolde Kostner trionfò ben quattro volte sulla Olimpia delle Tofane nel 1996, 1997, 1998 e 2001. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA DISCESA CORTINA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta della discesa di Cortina avrà inizio alle ore 11.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv su Rai Due (naturalmente canale numero 2 del telecomando) per quanto riguarda la Rai, che in occasione delle gare femminili in Italia della Coppa del Mondo di sci concede la ribalta di un canale generalista al Circo Bianco, ed inoltre sul canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Cortina d’Ampezzo (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAI PLAY

ATTESA PER SOFIA GOGGIA!

La diretta della discesa di Cortina fa finalmente arrivare la Coppa del Mondo di sci femminile in Italia per la sua tappa più classica ed affascinante, la regina del Circo Bianco al femminile. Comincia quindi oggi, sabato 22 gennaio 2022, un weekend all’insegna della velocità a Cortina d’Ampezzo, con la discesa di oggi e poi il super-G: le speranze azzurre sono molto alte, al momento che i risultati dell’Italia nella velocità femminile sono eccezionali nella stagione in corso.

Parlando di discesa, naturalmente la donna più attesa a Cortina è Sofia Goggia, leader della Coppa di specialità ma reduce dalla caduta di Altenmarkt e con un conto aperto pure con Cortina, dove l’anno scorso la bergamasca fu la grande assente ai Mondiali di sci, a causa dell’infortunio subito appena una settimana prima a Garmisch. Di certo ci aspettiamo grande spettacolo sulla meravigliosa pista Olimpia delle Tofane, impreziosita dal panorama delle Dolomiti. Scopriamo allora tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta della discesa di Cortina.

DIRETTA DISCESA CORTINA: FAVORITE E AZZURRE

Verso la diretta della discesa di Cortina, dobbiamo tornare a parlare di Sofia Goggia. Tre vittorie su altrettante discese disputate a dicembre hanno dimostrato la superiorità della campionessa olimpica in carica su tutta la concorrenza, sabato scorso la caduta di Altenmarkt ci ha fatto venire un brivido, ma va detto che fino al momento dell’uscita di pista Sofia Goggia era ancora una volta la più veloce. In discesa dunque il punto di riferimento è sempre la bergamasca, però serve spazzare via subito il tarlo della caduta: vincere la gara di casa sulla pista più classica del Circo bianco “rosa” sarebbe un’ottima idea…

Detto che abbiamo speranze di fare bene anche con altre azzurre, a cominciare da Nadia Delago che ormai è una certezza di rendimento ai massimi livelli in discesa, tra le inseguitrici di Sofia Goggia c’è la statunitense Breezy Johnson che però ad Altenmarkt era assente dopo una caduta in allenamento, dunque i nomi più caldi per la discesa di Cortina potrebbero essere austriache e svizzere. Pensiamo ad esempio a Ramona Siebenhofer, terza nella classifica di specialità e con due vittorie sulla Olimpia delle Tofane, quando nel 2019 si regalò una clamorosa doppietta di successi consecutivi. Corinne Suter invece l’anno scorso ai Mondiali di Cortina vinse l’oro in discesa e l’argento in super-G e di conseguenza sarà da seguire con la massima attenzione, ma il successo ad Altenmarkt ha rilanciato in copertina Lara Gut, che in carriera ha già vinto diverse volte a Cortina e l’anno scorso ai Mondiali fu oro in gigante e super-G e bronzo in discesa.



