DIRETTA/ Discesa Cortina video streaming Rai: in pista, si corre! (CdM sci, oggi 27 gennaio 2024)

DIRETTA DISCESA CORTINA: SI COMINCIA!

Finalmente possiamo dare il via alla diretta della discesa di Cortina. Sofia Goggia corre per portare a casa quella che sarebbe la quarta coppetta di specialità consecutiva, e la quinta in assoluto: un numero importante perché nella storia non sono tantissimi gli sciatori che possano dire di avere così tante coppette in una singola disciplina, ma a dirla tutta anche in assoluto. La Goggia, per quanto riguarda la discesa, staccherebbe Michela Figini e Katja Seizinger agganciando invece Renate Goetschl a quota 5; resterebbero distanti la leggendaria Annemarie Moser-Proll, a quota 7, e soprattutto l’amica-rivale Lindsey Vonn che ha vinto ben 8 coppette di discesa.

La Vonn è primatista assoluta in Coppa del Mondo, perché a livello maschile il numero 1 è ancora Franz Klammer con cinque titoli in discesa; tra le italiane possiamo ovviamente ricordare le due coppette di Isolde Kostner, mentre un eventuale poker in serie della Goggia la terrebbe comunque alle spalle della Vonn (sei coppette consecutive in discesa) e della Moser-Proll che ne aveva timbrate cinque. Sono numeri impressionanti e lo sarebbero anche per Sofia, ma adesso tocca mettersi comodi e stare a vedere quello che succederà nella diretta della discesa di Cortina perché ci siamo, finalmente la gara di Coppa del Mondo può cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DISCESA CORTINA DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

Come sempre la diretta tv della discesa di Cortina sarà appannaggio della televisione di stato: questa volta il canale di riferimento è Rai Due (accessibile anche dal decoder di Sky Sport, per gli abbonati) con telecronaca di Enrico Cattaneo e commento tecnico di Giulio Bosca, mentre le interviste saranno affidate a Simone Benzoni. Va ricordato che l’alternativa per seguire la gara di Coppa del Mondo è su Eurosport, riservata ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare (numero 210 del decoder) mentre per l’opzione della diretta streaming video potrete visitare liberamente il sito di Rai Play oppure attivare la relativa app sui vostri dispositivi mobili, o ancora sottoscrivere un abbonamento al portale Eurosport Player. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DELLA DISCESA DI CORTINA

SECONDA PROVA DI VELOCITÀ!

È prevista per le ore 10:30 di sabato 27 gennaio la diretta della discesa di Cortina: come già ieri, saremo sull’Olimpia delle Tofane per un’altra prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile. Un doppio appuntamento con la velocità su una pista mitica: la diretta della discesa di Cortina potrebbe dire bene anche e soprattutto alle italiane, perché quando si parla di questa specialità il nome di Sofia Goggia spunta immediatamente come grande favorita ma poi bisogna parlare anche di Federica Brignone e una Nicol Delago che ha già un podio in questa Coppa del Mondo.

Naturalmente non mancherà la concorrenza: tradizionalmente, anche se certamente è un po’ superfluo dirla in questo modo, la discesa è una gara nella quale possono esserci tante sorprese e sbagliar qualcosa può risultare determinante in termini di cronometro. Noi vedremo cosa succederà tra poco nella diretta della discesa di Cortina sperando ovviamente che la Goggia e le altre italiane possano farsi valere andando a ottenere vittoria e/o podio, sicuramente sarà una gara emozionante che cambierà anche la classifica di specialità e quella generale di Coppa del Mondo.

DIRETTA DISCESA CORTINA: RISULTATI E CONTESTO

Siamo allora pronti a vivere un’altra diretta della discesa di Cortina. Possiamo dire che quest’anno, almeno nella versione femminile di Coppa del Mondo, le tappe italiane siano state poco considerate: sarà infatti la prima volta in cui si gareggia nel nostro Paese, a metà novembre avremmo dovuto avere due discese a Cervinia (in condivisione con la svizzera Zermatt) ma le due gare erano state cancellate per maltempo. Da qui al termine dell’anno poi si correrà solo in Val di Fassa: a fine febbraio due super-G, e nient’altro.

Certamente però non è questo il principale tema con il quale introdursi alla diretta della discesa di Cervinia, una gara che può portare ancora in alto le italiane e aiutare Sofia Goggia a prendersi l’ennesima coppetta di specialità. Per quanto riguarda la classifica generale, in Coppa del Mondo Mikaela Shiffrin sta dominando ma vuole provare ad avvicinare o magari già raggiungere le 100 vittorie e il record assoluto di podi, sia come sia per il momento la statunitense è ben salda al comando ma oggi si parla di discesa, e dunque anche lei tecnicamente si deve accodare ad altre avversarie. Staremo a vedere l’esito della gara sull’Olimpia delle Tofane…











