DIRETTA DISCESA CRANS MONTANA: LA COPPA RIPARTE DOPO I MONDIALI

Con la diretta discesa Crans Montana riparte anche per gli uomini la Coppa del Mondo di sci alle ore 10.00 di oggi, sabato 22 febbraio 2025, però c’è ancora nell’aria il “profumo” dei Mondiali, sia perché la rassegna iridata di Saalbach è finita da pochi giorni, sia perché Crans Montana sarà la sede dei prossimi Mondiali nel 2027 e il weekend che comprende oggi discesa e domani super-G può essere già considerato un test event, dal momento che normalmente nella località del Canton Vallese gareggiano le donne, mentre gli uomini non facevano tappa a Crans Montana dal 2012, e se parliamo di discesa libera addirittura dal 1998.

Quindi c’è curiosità di scoprire ciò che potrà succedere su un tracciato che possiamo considerare inedito per tutti, con un occhio di riguardo per i padroni di casa elvetici, sia perché magari avranno potuto allenarsi più degli altri, sia perché arriviamo alla diretta discesa Crans Montana in una stagione letteralmente dominata dalla Svizzera, in particolare proprio nel settore della velocità maschile. Il leader della Coppa di specialità è Marco Odermatt, lo insegue il nuovo campione del Mondo Franjo Von Allmen e nei primi cinque ci sono anche Justin Murisier e Alexis Monney, bronzo ai Mondiali. Per tutto il resto del mondo, è facile capire chi siano i nemici da battere nella diretta discesa Crans Montana…

DISCESA CRANS MONTANA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta discesa Crans Montana in tv sarà in chiaro per tutti su Rai 2 oppure sui canali di Eurosport, ecco allora per la diretta streaming video Rai Play oppure Discovery + e gli altri servizi legati ad Eurosport.

DIRETTA DISCESA CRANS MONTANA: DOMINIK PARIS SFIDA LA SVIZZERA

Ecco allora che la Svizzera vorrà dominare la diretta discesa Crans Montana come ha fatto ai Mondiali e in generale praticamente in tutta la stagione, soprattutto in discesa. L’unica gioia sfuggita ai discesisti elvetici è stata la vittoria a Kitzbuhel, dove ha trionfato il canadese James Crawford, ma per il resto il dominio è stato totale, con quattro doppiette primo-secondo a Beaver Creek, in Val Gardena, a Bormio e infine a Wengen più l’oro di Von Allmen e il bronzo di Monney a Saalbach. Inoltre, proprio Von Allmen e Monney sono i due talenti giovani più forti in circolazione, il che fa pensare che il dominio della Svizzera possa essere ancora molto lungo, con Marco Odermatt a trascinare tutta la squadra.

Tra i rivali più pericolosi per gli elvetici c’è però sicuramente Dominik Paris, ai Mondiali quarto con anche legittimi rimpianti per un settore che da solo è costato a Domme praticamente tutto il ritardo subito da Von Allmen al traguardo. La stagione è stata abbastanza altalenante per il nostro campione, con alcuni sprazzi ma ancora niente podi: speriamo allora che la diretta discesa Crans Montana possa colorarsi anche d’azzurro. Sarebbe ancora più bello in casa degli svizzeri…