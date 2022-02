Diretta discesa Crans Montana/ Streaming video Rai: bis in Svizzera (CdM sci)

DIRETTA DISCESA CRANS MONTANA: BIS DELLA DISCESA LIBERA!

La diretta della discesa di Crans Montana completerà oggi, domenica 27 febbraio 2022, un weekend tutto dedicato alla velocità pura per la Coppa del Mondo di sci femminile, perché si farà il bis della discesa libera già andata in scena ieri sulla pista Mont Lachaux. Sono quindi giorni fondamentali anche per la conquista della Coppa di specialità di discesa, che è adesso il grande obiettivo di Sofia Goggia, pronta a difendere il trofeo vinto già nella passata stagione dopo averci emozionato con la grande impresa della medaglia d’argento olimpica 23 giorni dopo l’infortunio di Cortina.

Il weekend di Crans Montana è uno snodo fondamentale per la caccia al titolo in discesa, contando che si disputano appunto due gare mentre poi ci sarà solamente un’altra discesa libera, che sarà quella delle Finali di Coppa del Mondo a Méribel. Già l’anno scorso ci furono due discese a Crans Montana e il ricordo è per noi dolcissimo, perché furono altrettante vittorie proprio per Sofia Goggia. Insomma, l’attesa cresce e allora andiamo senza indugio a scoprire tutte le informazioni utili per seguire in diretta la discesa di Crans Montana.

DIRETTA DISCESA CRANS MONTANA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta della discesa di Crans Montana avrà inizio alle ore 10.00. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore per vedere la diretta della discesa di Crans Montana, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Crans Montana (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA DISCESA CRANS MONTANA: FAVORITE E AZZURRE

Verso la diretta della discesa di Crans Montana, naturalmente sarà favorito chi ha già fatto bene ieri, ma in ogni caso dobbiamo parlare delle due campionesse che stanno caratterizzando la stagione in discesa libera. La svizzera Corinne Suter si esalta nei grandi eventi, magari anche sfruttando i guai di Sofia Goggia, ma anche con tanti meriti perché di certo non si diventa per caso campionessa sia mondiale sia olimpica di discesa libera. Inoltre Suter fu la vincitrice della Coppa di discesa nel 2020, facile dunque capire chi sia l’unica discesista in grado di reggere il paragone con la nostra bergamasca…

Abbiamo già citato la doppietta di Sofia Goggia l’anno scorso a Crans Montana: i ricordi sono meravigliosi, sia perché nella seconda discesa elvetica ci fu pure il terzo posto di Elena Curtoni, sia perché quel doppio successo fu fondamentale per la Coppa di specialità. Una settimana più tardi la nostra Azzurra si infortunò a Garmisch, ma con i 200 punti di Crans Montana il primato fu inattaccabile – guarda caso, seconda a 70 punti arrivò una certa Corinne Suter. A proposito due ricordi: due discese consecutive in stagione ci furono già a inizio dicembre a Lake Louise e le vinse entrambe una certa Sofia Goggia…

