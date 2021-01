Diretta discesa Crans Montana/ Streaming video Rai: Goggia sfida le svizzere

DIRETTA DISCESA CRANS MONTANA: GARA INTRIGANTE!

La Coppa del Mondo di sci femminile riparte oggi, venerdì 22 gennaio 2021, con la diretta della discesa di Crans Montana, nota località svizzera che riporta la velocità al centro dell’attenzione nel Circo Bianco femminile, che finora ha visto molte più gare tecniche. Ci aspetta però un weekend davvero intrigante, con Sofia Goggia in copertina: la bergamasca campionessa olimpica ha vinto due settimane fa la discesa di St Anton ed è la leader della Coppa di specialità in discesa, trofeo già vinto nel 2018 e certamente di nuovo alla portata di Sofia Goggia. Dovrebbe essere lei l’azzurra più attesa del weekend, in una sorta di meravigliosa “staffetta” con il dominio di Marta Bassino nei due giganti di settimana scorsa a Kranjska Gora, fermo restando che la squadra azzurra ha tante frecce al proprio arco, compresa la stessa Bassino. Insomma, sarà ancora una volta una gara da non perdere e che potrebbe regalarci soddisfazioni: scopriamo allora tutte le indicazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta della discesa di Crans Montana.

DIRETTA DISCESA CRANS MONTANA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta della discesa di Crans Montana vedrà la partenza della prima atleta in gara in programma alle ore 10.00. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Crans Montana (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA DISCESA CRANS MONTANA: FAVORITE E AZZURRE

Ne abbiamo già accennato: la diretta della discesa di Crans Montana è particolarmente attesa in ottica italiana soprattutto per merito di Sofia Goggia. I numeri parlano chiaro: la bergamasca è stata seconda e prima nelle due discese in Val d’Isere prima di Natale e poi ha vinto con un margine abissale su tutte le avversarie la discesa di St Anton, per un totale di 280 punti su un massimo possibile di 300. Crans Montana tuttavia sarà un bel banco di prova, perché siamo in casa delle due avversarie forse più pericolose per Sofia Goggia, cioè le due svizzere Corinne Suter e Lara Gut, che l’anno scorso avevano dominato le discese disputate su questo stesso pendio. La sfida si annuncia bellissima, perché Suter è ormai una certezza e Gut sta tornando su ottimi livelli, ma Goggia è la leader e ha già vinto a sua volta in discesa a Crans Montana. Questi sono i nomi in copertina, senza naturalmente dimenticare la statunitense Breezy Johnson, tre volte terza nelle tre discese stagionali finora disputate. Speriamo poi che possano essere protagoniste tutte le azzurre, da Federica Brignone a Marta Bassino, da Elena Curtoni a Laura Pirovano che vorrà confermare il fantastico quinto posto nella discesa di St Anton.



