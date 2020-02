Diretta discesa Crans Montana/ Streaming video Rai: si fa il bis in Svizzera

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020 oggi è ancora in diretta con la discesa di Crans Montana, replica della gara già disputata ieri nella stessa specialità. Ieri infatti si recuperava la gara non disputata a Sochi, oggi invece eccoci alla discesa che già dal calendario originale era in programma a Crans Montana, in questo modo sede di un lungo weekend che domani si completerà con la combinata. Negli ultimi anni le azzurre hanno sempre fatto molto bene a Crans Montana, naturalmente stavolta pesa l’assenza di Sofia Goggia, nostra punta di diamante nella velocità, ma le ambizioni dello squadrone azzurro restano alte e speriamo dunque di vivere una gara dalle grandi emozioni. Ovviamente possiamo mettere in primo piano tra le favorite chi è già andata forte ieri, ma siamo tutti curiosi di scoprire se e cosa potrà cambiare nella discesa di Crans Montana rispetto a quanto abbiamo già visto ieri sulla stessa pista. Nel frattempo andiamo a leggere tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta della discesa di Crans Montana in programma oggi, sabato 22 febbraio 2020.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA DISCESA DI CRANS MONTANA

La diretta della discesa di Crans Montana avrà inizio oggi alle ore 10.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Svizzera (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA DISCESA CRANS MONTANA: LE DOPPIETTE PER LE VELOCISTE

Dunque, attendendo la diretta della discesa di Crans Montana, possiamo spendere alcune parole per un calendario davvero particolare per le gare veloci in questa stagione della Coppa del Mondo di sci in campo femminile. Già distribuite in partenza in modo forse discutibile, con grande concentrazione di eventi in alcune settimane e altri periodi invece “vuoti”, ecco che pure il maltempo ci ha messo lo zampino causando alcune cancellazioni che hanno compattato ancora di più il programma in poche località. A inizio dicembre a Lake Louise erano in programma già in origine due discese, la prima vinta dalla ceca Ester Ledecka e la seconda dall’austriaca Nicole Schmidhofer, con Francesca Marsaglia al terzo posto. Causa il maltempo in Val d’Isere ecco una doppia discesa anche a Bansko, la prima vinta da Mikaela Shiffrin con Federica Brignone al secondo posto, la seconda invece illuminata dalla magnifica tripletta italiana con Elena Curtoni, Marta Bassino e la stessa Brignone sul podio. Ora ecco la doppietta anche a Crans Montana, dunque le uniche discese “singole” sono state quelle di Altenmarkt e Garmisch.



