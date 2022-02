Diretta discesa Crans Montana/ Streaming video Rai: torna la Coppa del Mondo!

DIRETTA DISCESA CRANS MONTANA: SI TORNA IN COPPA DEL MONDO!

La discesa femminile di Crans Montana scatta alle ore 10:30 di sabato 26 febbraio, e segna il grande ritorno della Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino: sulle nevi del Canton Vallese si torna a gareggiare dopo l’interruzione dedicata alle Olimpiadi invernali, ricordiamo quindi che l’ultima gara in campo femminile era andata in scena il 30 gennaio ed era stato un super-G, vinto ex aequo da Federica Brignone e Cornelia Huetter il giorno dopo che la discesa aveva portato la firma di Corinne Suter, poi campionessa olimpica nella specialità sulle nevi di Pechino.

La diretta della discesa femminile di Crans Montana significa anche che ritroveremo in pista Sofia Goggia, splendida protagonista dei Giochi invernali, rientrata a tempo di record e adesso a caccia della vittoria nella coppetta di specialità; chiaramente ci saranno poi tutte le altre protagoniste, le italiane che hanno dimostrato di poter fare benissimo in discesa e specialiste della gara di velocità, che proveranno a mettere in difficoltà le grandi favorite. Tra poco si gareggia a Crans Montana, non vediamo l’ora ma intanto possiamo andare a presentare alcuni dei temi principali legati alla gara.

DIRETTA DISCESA CRANS MONTANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

Come sempre la diretta tv della discesa di Crans Montana sarà fornita da due emittenti: Rai Sport (e il suo canale gemello Rai Sport +) e Eurosport, appuntamenti dunque in chiaro che forniranno anche contributi, interviste a bordo pista e approfondimenti da studio. In entrambi i casi ci sarà la possibilità di seguire la gara di Coppa del Mondo di sci alpino in diretta streaming video, ma in modi diversi: la televisione di stato mette infatti a disposizione sito e app di Rai Play, mentre avremo la piattaforma Eurosport Player cui però bisognerà essere abbonati. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA DISCESA CRANS MONTANA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta della discesa di Crans Montana sta dunque per farci compagnia: la sensazione è che ancora una volta possa essere una grande sfida tra la nostra Sofia Goggia e Corinne Suter, che non a caso hanno occupato i primi due gradini del podio alle Olimpiadi invernali e si stanno giocando la vittoria della coppetta in Coppa del Mondo, con la possibile intromissione di Ramona Sieberhofer che non è poi lontanissima, ma dovrebbe comunque avere risultati ottimi e la speranza che le rivali manchino qualche punto pesante.

Inevitabile parlare della Goggia visto quel che ha fatto a Pechino, cioè conquistare una medaglia olimpica a nemmeno un mese da un infortunio che avrebbe potuto anche impedirle di gareggiare; sicuramente Sofia ha tutto per vincere oggi ma dipenderà dalle sue condizioni, perché comunque il recupero lampo può averle lasciato qualche dazio da pagare in merito alle condizioni sul breve-lungo periodo. Staremo a vedere, di sicuro anche Elena Curtoni (la più delusa dalle Olimpiadi) e Federica Brignone ci proveranno sapendo di poter ambire al podio, dunque tra poco la parola passerà alla pista…

