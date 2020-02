Diretta discesa femminile Crans Montana/ Streaming video Rai: le italiane ci credono

La discesa femminile di Crans Montana prende il via alle ore 10:05 di venerdì 21 febbraio, ed è un’altra prova della Coppa del Mondo di sci alpino 2020. Siamo sempre più vicini alle finali di Cortina d’Ampezzo, con una situazione di classifica che adesso si fa davvero interessante: le ultime prove di Kranjska Gora hanno portato Federica Brignone a soli 113 punti dalla leader Mikaela Shiffrin mentre Petra Vlhova, che ha ottenuto un primo e un secondo posto, ha un ritardo di 154 punti dalla statunitense. La quale non tornerà in gara neppure per questo fine settimana, e di conseguenza nella diretta della discesa di Crans Montana la nostra Brignone, quarta nella classifica generale, potrebbe avvicinarsi ancora di più; ricordiamo che le prove saranno tre, con ampie possibilità di un ribaltone che sarebbe incredibile per come si era messa la stagione ma che, purtroppo, a causa dell’assenza forzata della Shiffrin diventa ora una questione di tempo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta tv della discesa femminile di Crans Montana è trasmessa come sempre dai due canali Rai Sport e Rai Sport +: dunque dovete rivolgervi ai numeri 57 e 58 della televisione, ma potrete anche seguire questa gara di Coppa del Mondo in mobilità visitando senza costi aggiuntivi il sito www.raiplay.it. L’alternativa è il canale Eurosport, disponibile sia sul digitale terrestre che sul satellite; per quanto riguarda il servizio di diretta streaming video, è disponibile per tutti gli abbonati alla piattaforma Eurosport Player che potranno utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA DISCESA FEMMINILE CRANS MONTANA: RISULTATI E CONTESTO

Purtroppo nemmeno la discesa femminile di Crans Montana sarà la gara utile per il ritorno di Mikaela Shiffrin: la statunitense ha scelto di rimanere lontana dalle piste in conseguenza dell’improvvisa morte del padre Jeff, al momento si sta allenando sulle nevi di Vail – casa sua – ma la prima ipotesi di rientro riguarda Ofterschwang e dunque l’inizio del mese di marzo. La Shiffrin nel caso salterebbe anche le tappe di La Thuile, nelle quali compare un succoso super-G: a questo punto è anche lecito pensare che per il 2019-2020 la prima in classifica decida di non farsi rivedere. Una Coppa del Mondo già vinta si sta dunque trasformando in una possibilità pazzesca per Brignone e Vlhova, con l’azzurra che al momento sarebbe favorita per essere più versatile, e con possibilità di fare podio anche nelle due discese e soprattutto nel super-G. Tuttavia la milanese è stata poco incisiva a Kranjska Gora, e dunque ha mancato l’occasione per il sorpasso; ci riproverà oggi ma in queste gare dobbiamo tenere in considerazione anche Corinne Suter, vincitrice del super-G di Garmisch e prima nelle due classifiche di velocità. Per quanto riguarda le italiane, Elena Curtoni e Marta Bassino sono pronte a giocarsi una delle prime tre posizioni: mai come in questa stagione il tricolore ha tante possibilità di sventolare sul podio della Coppa del Mondo, ora la discesa femminile di Crans Montana si avvicina…



© RIPRODUZIONE RISERVATA