Diretta discesa femminile Lenzerheide/ Streaming video Rai: Sofia Goggia c’è!

DIRETTA DISCESA FEMMINILE LENZERHEIDE: LA GOGGIA DEVE GUARDARSI ALLE SPALLE!

Oggi, mercoledì 17 marzo 2021, la diretta della discesa femminile di Lenzerheide catalizzerà la nostra attenzione per le Finali di Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021 che cominciano in Svizzera e vedranno Sofia Goggia protagonista assoluta. La bergamasca, campionessa olimpica di discesa in carica, si è resa protagonista di un rientro lampo dopo l’infortunio subito il 31 gennaio a Garmisch e focalizzato proprio sulla gara di oggi, questa discesa femminile di Lenzerheide nella quale difendere il primato nella classifica della Coppa di specialità della discesa dall’assalto di Corinne Suter e Lara Gut-Behrami. Ulteriore elemento che rende ancora più particolare l’avvicinamento alla discesa di oggi è il maltempo, che nei giorni scorsi ha fatto cancellare tutte le prove della discesa femminile di Lenzerheide: siccome è da regolamento obbligatoria la disputa di una prova per mettere in scena una discesa di Coppa del Mondo, ecco che oggi si tenterà di allestire prova e gara – sia per le donne sia per gli uomini.

Non facile, anche se alle Finali la partecipazione è ridotta: le prime 25 della classifica di Coppa di specialità più la campionessa del Mondo juniores e (se lo desidera) chi ha più di 500 punti nella classifica generale di Coppa del Mondo anche se fuori dalle migliori 25 della discesa. Oggi però le buone notizie sono attese soprattutto dal meteo: si riuscirà a gareggiare? In attesa di scoprirlo, vediamo tutte le informazioni utili per seguire la diretta della discesa femminile di Lenzerheide nel miglior modo possibile.

DIRETTA DISCESA FEMMINILE LENZERHEIDE IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta della discesa femminile di Lenzerheide vedrà la partenza della prima atleta in gara in programma alle ore 13.45, a causa appunto della necessità di disputare prima le prove. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Lenzerheide (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA DISCESA FEMMINILE LENZERHEIDE: FAVORITE E AZZURRE

Presentando la diretta della discesa femminile di Lenzerheide, ecco che la donna copertina è sicuramente Sofia Goggia. I numeri stagionali della campionessa olimpica bergamasca sono straordinari: cinque discese disputate, quattro vittorie e un secondo posto, con il culmine nella doppia vittoria a Crans Montana, la settimana prima dell’infortunio di Garmisch che purtroppo è stato lo spartiacque della stagione di Sofia Goggia. La conseguenza peggiore è stata naturalmente la rinuncia ai Mondiali di Cortina d’Ampezzo, nei quali Goggia sarebbe stata la grande favorita per la medaglia d’oro, ma è tornata in discussione anche una Coppa di specialità che Sofia aveva già in tasca con 480 punti su 500 disponibili. Le due discese di fine febbraio in Val di Fassa ci hanno detto che Corinne Suter e Lara Gut-Behrami, a 70 e 97 punti da Sofia Goggia, sono ancora in corsa. Le due elvetiche cercheranno il ribaltone, che per la Gut varrebbe moltissimo anche nella rincorsa alla Coppa del Mondo assoluta, ma Sofia Goggia sarà in pista per respingere l’assalto. Prova e gara nello stesso giorno non sono il massimo, sarebbe stato meglio sapere già come avrebbe risposto il fisico della nostra campionessa, ma a questo punto le risposte arriveranno tutte oggi…



