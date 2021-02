Diretta discesa femminile Mondiali Cortina/ Streaming video Rai, regna l’incertezza

DIRETTA DISCESA FEMMINILE MONDIALI SCI CORTINA 2021: GRANDE INCERTEZZA!

La discesa femminile dei Mondiali di sci Cortina 2021 scatta, salvo imprevisti dettati dal maltempo – ed è proprio il caso di dirlo – alle ore 11:00 di sabato 13 febbraio: forse la corsa a questa medaglia d’oro e alle altre posizioni del podio è quella più intrigante di tutta la competizione, perché la situazione di Coppa del Mondo (che deve sempre essere il riferimento, trattandosi di quanto sta accadendo in stagione e dunque degli eventi cronologicamente più vicini a questa kermesse) è per un motivo o per l’altro di grande incertezza, il che ci dà pochi punti di riferimento per tracciare un pronostico per oggi.

La grandissima favorita è assente, e purtroppo si tratta d un’italiana: il grave infortunio subito a Garmisch impedisce di onorare i Mondiali alla sfortunatissima Sofia Goggia, che ha vinto le ultime quattro discese di Coppa del Mondo ed è in testa nella classifica di specialità. Sulla pista di casa sarebbe stata ovviamente la sciatrice da battere, ma la bergamasca guarderà questa gara da fuori: la grande speranza italiana si chiama allora Elena Curtoni (terza a Crans Montana, ultima discesa disputata) ma chiaramente senza la Goggia le nostre speranze si riducono. Ad ogni modo, il nome della favorita per la diretta della discesa femminile c’è, e potrebbe arrivare l’oro ai Mondiali di sci Cortina 2021…

Sono due i modi in cui seguire la diretta tv della discesa femminile ai Mondiali di sci Cortina 2021, e naturalmente questo riguarda l’intera competizione: l’appuntamento sulla televisione di stato riguarda Rai Sport + HD, il canale che è in chiaro per tutti e che trovate al numero 57 del vostro televisore, ma ci sarà anche la possibilità di accedere a Eurosport che, oltre che sul digitale terrestre, sarà accessibile sul decoder Sky dagli abbonati alla televisione satellitare. Entrambe le emittenti mettono poi a disposizione il servizio di diretta streaming video, così da avere accesso alle immagini su PC, tablet o smartphone: nel primo caso bisognerà visitare il sito o l’app ufficiali di Rai Play, nel secondo sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

La favorita nella discesa femminile ai Mondiali di sci Cortina 2021 è Corinne Suter: la svizzera è argento “in carica” – lo ha ovviamente timbrato ad Are due anni fa – è l’unica ad aver vinto una prova della specialità in stagione a parte la Goggia e arriva qui con i gradi della sciatrice da battere, anche se a dire il vero dopo il doppio podio in Val d’Isère non è più entrata tra le prime tre. Alle sue spalle, citiamo in particolare due avversarie che possono essere toste: ovviamente Lara Gut-Behrami, che sta dominando in super-G ma in termini generali è tornata sui livelli di un tempo, attualmente è l’atleta più in forma di tutto il circo bianco e a Crans Montana è stata seconda nella discesa della domenica. Poi, a parte la sempreverde Ester Ledecka, citiamo Breezy Johnson: la statunitense quest’anno ha timbrato quattro podi in discesa, ma sono tutti terzi posti e dunque le manca ancora la vittoria. Tuttavia, la Johnson sta decisamente vivendo la stagione della consacrazione e in gara “secca” potrebbe avere quella spinta in più che le permetterebbe di portare a casa il successo: tra poco si gareggia, vedremo come andranno le cose…



