DIRETTA DISCESA FEMMINILE MONDIALI SCI 2025: LA GARA DI SOFIA GOGGIA!

La diretta discesa femminile ci farà compagnia a partire dalle ore 11:30 di sabato 8 febbraio: ai Mondiali sci 2025 siamo ancora impegnati nelle prove di velocità, a Saalbach dunque è il momento di vivere una gara che può ampiamente sorridere alle italiane perché, ricordiamo, l’ultima discesa che è stata disputata in Coppa del Mondo è stata quella della doppietta azzurra, a Garmisch ha vinto Federica Brignone davanti a Sofia Goggia per un solo centesimo, in più grazie a questo risultato le due si sono portate al comando della classifica di specialità, dunque è più che evidente che ci siano tutti i presupposti per andare a medaglia.

Naturalmente non mancherà la concorrenza nella diretta discesa femminile, anche perché bisogna dire che in una competizione come i Mondiali sci 2025 possono sempre emergere sorprese; era successo ad esempio due anni fa e in una gara secca è chiaramente anche il minimo dettaglio a poter fare la differenza, e non ci sono margini di miglioramento o riscatto. A noi dunque non resta che stare a vedere quello che succederà nel corso della diretta discesa femminile qui ai Mondiali sci 2025, prima però possiamo fare un piccolo recap di quale sia la situazione entrando nell’attesissima gara di Saalbach.

DISCESA FEMMINILE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE I MONDIALI SCI

Come sempre è su Rai 2 l’appuntamento con la diretta tv della discesa femminile, i Mondiali sci 2025 sono sulla televisione di stato – ma anche su Eurosport per gli abbonati – la diretta streaming video è disponibile su Rai Play attraverso il sito o l’applicazione. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DISCESA FEMMINILE SU RAIPLAY

DIRETTA DISCESA FEMMINILE MONDIALI SCI 2025: COME CI SI ARRIVA

Siamo dunque a pochi passi dalla diretta discesa femminile: ai Mondiali sci 2025 Sofia Goggia insegue la prima medaglia d’oro iridata anche in termini generali, il titolo in discesa lo aveva vinto alle Olimpiadi (nel 2018) ma se parliamo di Mondiali abbiamo due argenti che sono arrivati in super-G e gigante, e questo a conferma di come le sorprese siano sempre attuali visto che, bisogna assolutamente dirlo, la Goggia è l’atleta che negli ultimi anni ha avuto il ruolo di leader della specialità, anche nell’ultimo periodo di carriera di una Lindsey Vonn che ora è tornata, è presente a Saalbach e può anche puntare una medaglia.

Nella diretta discesa femminile dobbiamo poi dire che la Svizzera ha vinto le ultime due edizioni: nel 2021 si era imposta Corinne Suter, due anni fa invece un po’ a sorpresa la medaglia d’oro era andata al collo di Jasmine Flury, e nessuna italiana era riuscita a entrare nelle prime dieci. Le due edizioni precedenti le aveva vinte Ilka Stuhec, ma come abbiamo detto altri nomi potrebbero ottenere il titolo: dalla “scontata” Lara Gut-Behrami passando per la veterana Cornelia Huetter e la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, ma attenzione anche a Lauren Macuga anche se per ora i risultati migliori li ha ottenuti in super-G. Adesso parola alla pista…