Diretta discesa femminile Olimpiadi 2022/ Streaming video tv: Goggia per il miracolo

DIRETTA DISCESA FEMMINILE OLIMPIADI PECHINO 2022: ORO DI SOFIA GOGGIA?

La diretta della discesa femminile alle Olimpiadi Pechino 2022 è la gara nella quale Sofia Goggia potrebbe entrare nella leggenda: innanzitutto perché nel mirino c’è il secondo oro consecutivo nella stessa gara, come nella storia agli sciatori italiani è riuscito solamente ad Alberto Tomba e Deborah Compagnoni, ma in entrambi i casi in gigante; poi naturalmente perché c’è l’incidente di meno di un mese fa a Cortina, che ha reso molto più difficile l’avvicinamento di Sofia Goggia ai Giochi Olimpici.

Parliamoci chiaro: già vedere Sofia Goggia in gara nella discesa femminile delle Olimpiadi Pechino 2022 è una prima vittoria. Le prove disputate nei giorni scorsi però sembrano dirci che la bergamasca può essere competitiva, e allora è legittimo sperare in quello che sarebbe una sorta di vero e proprio miracolo sportivo. L’impresa non sarà facile, però è possibile: già questo può bastare per sognare, anche se stanotte i sogni di molti si interromperanno quando si sveglieranno nel cuore della notte per fare il tifo per la nostra campionessa. Sperando di sognare anche ad occhi aperti, ecco tutte le informazioni per seguire al meglio la diretta della discesa femminile delle Olimpiadi Pechino 2022.

DIRETTA DISCESA FEMMINILE OLIMPIADI PECHINO 2022 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta della discesa femminile delle Olimpiadi Pechino 2022 avrà inizio alle ore 4.00 della notte italiana, alle ore 11.00 locali in Cina. L’appuntamento sarà in diretta tv sulle reti olimpiche, dunque su Rai Due in chiaro per tutti e sul canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. La diretta streaming video sarà di conseguenza garantita sia da Rai Play sia da Discovery +. Ricordiamo infine la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Cina (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale.

DIRETTA DISCESA FEMMINILE OLIMPIADI PECHINO 2022: FAVORITE E AZZURRE

Per presentare la diretta della discesa femminile delle Olimpiadi Pechino 2022, continuiamo a parlare di Sofia Goggia: quattro vittorie nelle cinque discese alle quali ha preso parte in questa stagione di Coppa del Mondo, quando ha tagliato il traguardo la campionessa olimpica in carica ha sempre vinto, spesso con distacchi imbarazzanti per le avversarie. Sarebbe stato un oro quasi certo (per quanto ciò sia possibile nello sci), ma quella superiorità adesso può tornare utile: una Sofia Goggia anche non al top potrebbe davvero giocarsela con tutte le rivali, a patto naturalmente di fare tutto per bene, perché non può più avere il margine che ad esempio aveva avuto nella discesa di Cortina, vinta nonostante varie avversità il giorno prima dell’incidente.

Per l’Italia saranno in gara anche Elena Curtoni, che ha affermato di trovarsi meglio sulla pista di Yanqing in assetto da discesa piuttosto che per il super-G, inoltre ci saranno due eccellenti scivolatrici come le sorelle Nadia e Nicol Delago, che su una pista di questo genere potrebbero fare molto bene e saranno dunque valide outsider, in particolare Nadia che sta vivendo un’ottima stagione di Coppa del Mondo. Le avversarie sono le solite: Svizzera in primo piano con Lara Gut e Corinne Suter, per l’Austria la più in forma in Cina sembra essere Mirjam Puchner e poi è doveroso citare anche la norvegese Ragnhild Mowinckel (già seconda a Pyeongchang 2018) e la tedesca Kira Weidle, che su questo tracciato potrebbe essere molto competitiva. Ma gli occhi di quasi tutti, non solo dei tifosi italiani, saranno su Sofia Goggia a caccia di un’impresa da leggenda…

