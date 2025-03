DIRETTA DISCESA KVITFJELL: VON ALLMEN AL COMANDO!

Franjo Von Allmen è al comando della diretta discesa Kvitfjell: la Svizzera torna a fare la voce grossa (come quasi sempre nella velocità in questa stagione) e attualmente avrebbe il monopolio sul podio della gara per la Coppa del Mondo in Norvegia. Ieri aveva commesso qualche errore, oggi il campione del Mondo è stato praticamente perfetto e quindi Von Allmen ha completato la propria gara con il tempo di 1’45”46, battendo per 28/100 Marco Odermatt, il che significa che la Coppa di discesa resterà viva sino alle Finali di Sun Valley, anche se Odermatt avrà 83 punti di vantaggio su Von Allmen.

Completa il tris svizzero Stefan Rogentin, a sua volta autore di una prestazione eccellente e terzo a 38/100, quindi può sperare nel bis del podio già ottenuto ieri. Un passo indietro invece per Dominik Paris, che ha disputato una buona discesa, dando però sempre la sensazione di essere leggermente inferiore rispetto a ieri: il cronometro infine ha confermato ciò, per cui Domme è sesto a 59/100. Ha già gareggiato anche Florian Schieder, che però ha accusato un ritardo di 1”26: l’obiettivo potrebbe essere di restare fra i primi 15. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA DISCESA KVITFJELL STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

SI COMINCIA!

Siamo davvero arrivati alla diretta discesa Kvitfjell: non lo avevamo fatto ieri, pertanto oggi possiamo ricordare quale sia lo storico sulla Olympiabakken in questa specialità. Si gareggia qui dall’inizio degli anni Novanta: Werner Perathoner centrò due secondi posti consecutivi e poi toccò a Kristian Ghedina, Pietro Vitalini e ancora Perathoner in un periodo nel quale Lasse Kjus fece doppietta seguito da Andreas Schifferer, ma la prima vittoria di un italiano è stata quella ottenuta da Werner Heel nel febbraio 2008 (era il giorno 29), andando a precedere il grande Bode Miler (che si sarebbe rifatto il giorno seguente, battendo Didier Cuche) e Klaus Kroll, vincitore l’anno seguente e poi ancora nel 2012.

Si arriva poi alla straordinaria tripletta di Dominik Paris: prima vittoria nel 2016, seconda nel 2019, terza nel 2022, curiosamente un successo ogni tre anni. L’anno scorso invece il vincitore a Kvitfjell fu solo relativamente una sorpresa: due anni prima infatti Niels Hintermann aveva già ottenuto il successo, dividendolo con Cameron Alexander che ha un bel feeling con l’Olympiabakken, avendo ottenuto il terzo posto nell’ultima edizione. Adesso finalmente possiamo metterci comodi per vedere insieme cosa succederà nella gara di oggi: la diretta discesa Kvitfjell sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

SI REPLICA SULLA OLYMPIABAKKEN!

Secondo appuntamento con la diretta discesa Kvitfjell: a differenza di quella di ieri, questa di sabato 8 marzo (ore 10:30) era regolarmente in calendario sulla Olympiabakken, e sarà anche l’ultima prova di questa specialità nella Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino, ovviamente prima che si vada a disputare le finali nella Sun Valley. Il contesto lo abbiamo definito ieri: quarto globo ormai conquistato da Marco Odermatt e coppetta di specialità che è stata un dominio della Svizzera, perché al fianco del super campione si sono rivelati due sciatori molto interessanti come Franjo Von Allmen, che ha vinto l’oro ai Mondiali, e Alexis Monney che ha trovato grande continuità nelle ultime settimane.

La diretta discesa Kvitfjell però potrebbe essere appannaggio di un outsider: da Cameron Alexander a James Crawford i nomi non mancano, ma sicuramente possiamo citare gli italiani con gli eterni Dominik Paris e Christof Innerhofer a caccia di un ultimo grande ballo, la Olympiabakken potrebbe essere una pista in grado di esaltarli e allora si tratta di aspettare per capire se davvero l’azzurro possa colorare ancor più il cielo norvegese, sarebbe sicuramente una gran bella soddisfazione ma sarà la gara a dirci tra poco come realmente andranno le cose oggi.

DIRETTA DISCESA KVITFJELL: VERSO IL FINALE DI STAGIONE

Nella diretta discesa Kvitfjell abbiamo dunque i grandi veterani italiani che ci possono provare: bisogna inserire nel quadro anche Mattia Casse che quest’anno, anche se in super-G, ha trovato finalmente la prima vittoria in Coppa del Mondo, naturalmente la federazione deve iniziare a lavorare anche sui giovani e in questo senso aspettiamo i progressi di Giovanni Franzoni, che ha mostrato qualcosa di interessante ma, in termini generali, è ancora lontano dalle posizioni che contano. La stagione si avvia verso la sua conclusione, avendo confermato quanto già sapevamo: Odermatt si è rivelato il più forte di tutti e ha fatto un ulteriore step anche in discesa, lasciando le briciole a tutti gli altri.

Alexander e Crawford sono suoi coetanei e dunque sarà interessante scoprire se negli anni che verranno sapranno eseguire miglioramenti tali da metterlo davvero in difficoltà, nel frattempo la Svizzera ha scoperto i millennials Von Allmen e Monney e con loro spera di estendere il suo dominio sulla Coppa del Mondo, utile anche a vincere il medagliere dei Mondiali. Una gara non sposta questi equilibri ma, come detto, nella diretta discesa Kvitfjell per una volta potremmo anche avere un risultato a sorpresa, non resta che affidarsi alla Olympiabakken per avere l’esito di una prova che si prospetta davvero molto intrigante e magari serrata.